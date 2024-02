Lilita Carrió de canje: publicidades, diseño de ropa y política

En la Coalición Cívica se ríen al hablar de la faceta más histriónica de su fundadora, Elisa Carrió. A sus 67 años, en medio de un retiro de la política activa que nadie se anima a considerar definitivo, la ex diputada muestra su carisma en Instagram y en Twitter: modela para su marca, Bylilitas, y hasta metió un canje de limpieza de sillones: “Hay que ayudar a los emprendedores”, suele decir.

“Yo tiro propaganda, porque están haciendo la prueba acá. Ellos limpian y plastifican los sillones”, dice Carrió mirando a cámara. A su lado está Lucas, hermano de un dirigente de la Coalición Cívica del partido de Pilar que asiente agradecido lo que señala “Lilita”. Luego, muestran el proceso de renovación de su mobiliario. Y su hija completa: “Mamá está feliz con el sillón que quedó como nuevo”.

No fue la única publicidad que metió en febrero: “Vengan todos a la peluquería de Jorge, en Capilla del Señor”, escribió en Twitter, posando junto al coiffeur. La cofundadora de Juntos por el Cambio se da el lujo de entretenerse en redes, aunque también sigue atenta la situación política actual.

En contacto.

Carrió recorre una vez a la semana el camino que separa Exaltación de la Cruz de la Capital Federal. Los miércoles da clases en el instituto Hannah Arendt y los dirigentes de la Coalición Cívica aprovechan la jornada para cruzarse con ella e intercambiar impresiones.

“La máxima preocupación que tiene en estos días es por los jubilados, así como durante el debate de la ley ómnibus lo que más nos recalcaba era la necesidad de ponerle un freno a las facultades delegadas”, dice un diputado de su espacio. También se manifestó sobre el acercamiento de Mauricio Macri y Javier Milei: “Era inevitable”, se la escuchó decir a quien ya había anticipado la jugada del PRO durante la campaña.

Cuando lo considera necesario, Carrió arma un cónclave en su casa y hace viajar a los dirigentes de la Coalición. Como ya se había ido a Uruguay a fin del 2023, este año no se tomó vacaciones fuera de su chacra: “Nunca se va en enero porque tiene la teoría de que siempre que empieza un año pasa algo importante”, cuenta un colaborador.

El último fin de semana sintió la necesidad de volver a hablar públicamente, para que "la gente sepa lo que votó". “El anarcocapitalismo es una filosofía política y una teoría económica que es totalmente anti estado. No es republicano, busca abolir al Estado”, aseguró. Sobre la presidencia de Milei, indicó: “Él no mintió. ¿Qué es la casta para él? Es todo lo que tiene que ver con el Estado. No es la crítica a un Estado sobredimensionado o con ñoquis, que yo comparto. Es más que eso: es el Estado mismo lo que quiere abolir. Todo tiene que ser manejado por sistemas privados”, concluyó.

Este 2024 fue un comienzo furioso y encontró a “Lilita” en su retiro político. Aunque la ex diputada canaliza en las redes todo su carisma. Y sus canjes.