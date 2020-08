La AFI a pata: a los "Super Marios Bros" no les alcanzaba ni para los viáticos

El caso de espionaje durante el Gobierno de Mauricio Macri sigue arrojando nuevas revelaciones. Ayer se conoció que la fiscal Cecilia Incardona pidió las indagatorias de los jefes máximos de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Además sumó a todos los integrantes de la banda conocida como "Super Mario Bros" y al ex secretario presidencial Darío Nieto.

En el dictamen de la fiscal se aportaron más detalles del seguimiento al periodista de la revista NOTICIAS, Rodis Recalt. “Se practicaron hacia mediados del año 2018 acciones de inteligencia prohibidas al periodista Rodis Recalt, a quien los agentes de la AFI apodaban ‘Croata’”, escribió la fiscal Incardona en el expediente.

A continuación la fiscal detalló un diálogo entre dos agentes de la banda: “El día 14/7/18 Emiliano Matta le comentó a Leandro Araque: ‘Ahí ya tengo todos los horarios donde juega al básquet. Todo. Termino y te lo mando’, y a continuación le envió un archivo en formato Word titulado ‘croata 2 parte’. Allí, se dio cuenta de que el domingo 15/7/18, en horas de la tarde, el ‘objetivo croata’ iba a participar de un torneo amateur de básquetbol a realizarse en el club Pedro Echagüe, ubicado en el barrio porteño de Flores".

"Se adjuntó un listado con los nombres de los jugadores del equipo que integraba el periodista y el fixture del torneo. Ambos imputados, tras ponerse de acuerdo el día anterior, asistieron al partido de básquetbol que había jugado el periodista y durante su desarrollo obtuvieron el material que formaría parte de un informe titulado ‘Croata deportista’ y filmaron una fracción del evento”, precisó la fiscal Incardona.

Por último, en uno de los párrafos más desopilantes del seguimiento al periodista de NOTICIAS, quedó constancia de cómo los agentes se quejaban entre ellos por la falta de recursos: “La real verdad es que no se puede hacer estos trabajos sin auto. Es mucho el riesgo, no para nosotros sino para el equipo en total. Acá a las 18hs cierra todo y quedamos muy expuestos. Pero, Emi, realmente caminando esto no se puede hacer”, es la transcripción del díalogo del espía al agente Emiliano Matta. “Sacar una foto a pie desde la casa no se puede y tampoco sirve sino tenemos vehículo para saber donde va después del programa”, agregó.

En su escrito, la fiscal, además, adjuntó imágenes y puntualizó: “se ha logrado verificar que este espionaje ilegal incluyó el seguimiento personal a la víctima, la toma de fotografías, filmaciones y la búsqueda de información en redes sociales y organismos estatales”.

por R.N.