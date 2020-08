Chiche Duhalde cuestionó a Tinelli y Carlotto en la Mesa contra el Hambre

“Fue una pena que la Mesa contra el Hambre quedase parada. Yo creo que se podría haber continuado por Zoom, o de manera presencial con los cuidados pertinentes. Sobre todo en un tema tan sensible como éste. Las cifras del Hambre las va a dar el Indec ahora, pero todos sabemos que estamos peor”, expresó Hilda “Chiche” Duhalde tras haber participaco ayer en la reunón convocada por Dabiel Arroyo, ministro de Desarrollo Social.

“Lo que proponía Arroyo de reunirse una vez por mes me parece no va. Hay que reunirse más. Lo mínimo una vez por semana”, reclama Chiche que alega que si no la “Mesa contra el Hambre” queda en una foto. “Las personas que estaban son muy prestigiosas en lo suyo. Estela de Carlotto, o Tinelli, también estaba (Fernando) Polak. Quién puede negar que es un científico reconocido. Pero pongamos menos gente y especializada en nutrición. Gente que sepa del tema de gestión en materia nutricional”, agregó.

“Manifeste algunas disidencias. Arroyo dijo que la entrega de la tarjeta había sido semanal y luego mensual con el ánimo de que la gente cambie el hábito de consumir alimentos farináceos. Y eso no se modificaba con la forma o la periodicidad con la que se entregan las tarjetas. Los elementos que la gente consume tienen un trasfondo cultural, y además siempre es más barato consumir harinas que carnes, o frutas y verduras”, remarcó Chiche.

“Propuse también que los ministerios trabajen juntos. No pueden trabajar como ministerios aislados, la problemática social hay que trabajarla juntos. El hambre es una consecuencia de la pobreza, y tiene que ver con problemáticas de salud y ambientales, y educativas y de falta de trabajo”, desarroló la ex senadora.

“Hace falta una mayor articulación de los ministerios, que además economiza recursos. Hay que ir hacia un único plan social. Tenemos demasiados planes sociales. En nuestro país es una historia vieja que ya lleva varios años. Surge un problema y armamos un plan social. Y sobre esos planes sociales no hay demasiado control. El ingreso universal por hijo es un buen plan, pero no ha logrado que todos los chicos vayan a la escuela, y es una de las obligaciones que tiene ese programa”, puntualizó.

E insistió con la falta de monitoreo: “necesitamos que los planes sociales tengan controles y se cumplan las obligaciones que exige ese plan. Para mí hay que ir hacia un solo plan social por encima de la línea de la indigencia, para todos igual. Pero para eso hay que hacer un censo”. “Una renta universal, donde todas las familias tengan un ingreso que sea temporal, y vaya sobre a línea de indigencia, no de la pobreza, sino nadie trabajaría, y nadie se capacitaría”, trazó límites Chiche Duhalde sobre la Renta Básica Universal que ya se habla en el Gobierno.

“Lo que vemos es que hay familias que tienen varios programas y familias que no tienen nada. Eso hay que corregirlo con control, con orden, con un seguimiento, que se tiene que hacer desde los municipios. Se va mucho dinero en burocracia porque cada plan necesita gente, un aparato estatal. Si tenés un solo programa con una sola base de datos es mucho más fácil. Pero para eso hay que cerrar los demás programas. Me parece que las cosas son mucho más simples, y esos fueron algunos los planteos que yo hice”, insistió.

“No me cortaron el Zoom, yo dije lo mío y me fui. Sabes qué pasa, yo ya no tengo ganas de no decirlo. Yo quiero reconocer las cosas buenas y marcar lo que me parece que está mal, sino no participó, me quedo en mi casa tejiendo mañanitas”, cerró Chiche en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.