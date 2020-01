Marcó del Pont le pidió a Echegaray que se vaya de la AFIP

El jueves 2 de enero, el primer día hábil de este 2020, hubo una reunión en AFIP entre Mercedes Marcó del Pont, la actual jefa de ese organismo y Ricardo Echegaray, el administrador durante gran parte del kirchnerismo.

¿Qué pasó? Echegaray a fines de diciembre había presentado una nota para que se le restituyan algunos derechos y pedía que cese lo que él consideraba era una persecución contra él de los abogados de AFIP. Había sido suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri, había pedido que se le regularice su sueldo y que se lo reconozca con un cargo acorde a su escala laboral y experiencia.

Por último, solicitó que se le entregue la medalla que le corresponde por los 25 años de carrera dentro de la AFIP y que le fue negada durante el gobierno de Macri. Él tiene más de 25 años en ese organismo.

Todos esos pedidos se charlaron en la reunión con Marcó del Pont, pero hubo un pedido de la contraparte que no fue bien tomado por Echegaray. Ella le solicitó que se vaya de la AFIP. Que sea trasladada en comisión a otro organismo del Estado, algo que enfureció a Echegaray, quien, por ahora, no quiere moverse un centímetro de su lugar. Desde ese momento, la cuestión no avanzó.

¿Por qué Marcó del Pont le pide a Echegaray que se vaya de la AFIP? Se trataría una cuestión de poder: de despliegue de fuerzas dentro del organismo. Echegaray, como ex titular de esas oficinas, se vuelve un polo de atracción de poder allí. Si estuviese en alguna oficina, podría competirle a la administradora general. Los pedidos de Echegaray están siendo analizados, pero él no piensa en correrse.