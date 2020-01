Un diputado asegura que reimprimir billetes costará $6 mil millones

El diputado radical Luis Petri mostró su desacuerdo con el nuevo plan del Gobierno de eliminar los billetes de los animales para volver a tener caras de próceres o personalidades destacadas del país. “La reimpresión de los nuevos billetes saldría 6 mil millones de pesos. Teniendo en cuenta el costo que tiene la reimpresión de cada billete”, sostuvo.

Luego completó su idea: “Los planes alimentarios votados en el 2019 en el Congreso oscilaban los 12 mil millones de pesos. Las tarjetas alimentarias tienen un presupuesto anual de 60 mil millones de pesos el 10% costaría la reimpresión de los billetes, se podría beneficiar a no menos de 200 mil personas”.

El radical hizo un pedido al Banco Central para que no se reimpriman billetes, porque considera que es un gasto innecesario dado el contexto que atraviesa el país. “La emisión de los billetes depende del Banco Central, todavía no votamos el presupuesto. Se calcula que el del 2019 era de 4.7 mil millones de pesos y el presupuesto que se envió a Diputados era de 6.2 mil millones de pesos para el 2020, hay una diferencia 1.5 mil millones de pesos que no tienen asignación específica”, dijo en una entrevista con radio Delta.

“Cuando cae el poder adquisitivo producto de la inflación eso genera un incremento sistemático de la pobreza”, comentó luego. Y concluyó con otra protesta, por las ayudas financieras que recibieron las provincias afines al gobierno nacional: “Pasamos de un federalismo de concertación a un federalismo de cotillón. Porque pareciera ser que la regla para acceder a obras y recursos es la proximidad o cercanía con el gobierno de turno”.

por R.N.