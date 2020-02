Martín Yeza, del PRO: “Muchos intendentes queríamos a alguien como Berni en Seguridad”

Martín Yeza es intendente de Pinamar desde fines del 2015. Llegó bajo la bandera del PRO, pero su trayectoria es bastante distinta a la del resto del partido: arrancó en el peronismo, de la mano de Felipe Solá, fue periodista y hasta estuvo por trabajar con Sergio Berni, de adolescente. A este último hoy se lo cruza en roles distintos: uno es el secretario de Seguridad que organiza el envío masivo de policías a la costa durante el verano, y el otro comanda la ciudad playera por la que suelen pasar decenas de dirigentes peronistas.



Noticias: ¿Cómo es el trabajo con Berni?



Yeza: Tengo una muy buena relación de años y estoy seguro de que va a hacer una muy buena gestión, como la que hizo Ritondo. Además, Berni tiene la inteligencia para entender que en equipo con los intendentes vamos a poder seguir haciendo avances en la seguridad.

El intendente de Pinamar cuenta de donde viene el vínculo con el hombre que se le anima a discutir a Alberto Fernández. Fue en el 2005, en el primer año de facultad para Yeza. Berni, que en ese momento era viceministro de Desarrollo Social de la Nación, tiene familia y amigos en la ciudad costera, y se terminaron cruzando en ámbitos de la política. "Casi empiezo a laburar con él, me entusiasmaba eso pero no con el resto del proyecto político. Tenía 19 años, por un lado era tener un laburo y por el otro lado Sergio me generaba muchísimo respeto por la carrera que hizo en su vida".

Noticias: ¿Y cómo es trabajar con él ahora, siendo de fuerzas distintas?

Yeza: Cada vez que nos cruzamos me chicanea, hablamos de política. Mano en el corazón: creo que muchos intendentes, incluso de los que no somos del Frente de Todos, esperábamos a alguien como Berni en Seguridad. Quizás lo sorpresivo fue que Axel tomara una decisión en ese sentido, con alguien que al menos en el manual no parece del mismo espectro ideologico. Axel, cuando nos juntamos con todos los intendentes de Juntos por el Cambio, a principios de enero, se presentó como un "economista de formación academica marxista". Uno se lo imagina más cerca de Frederic o de Arslanian.



Noticias: Berni dijo que quiere legalizar todas las drogas. ¿Coincide? ¿Qué podría pasar en Pinamar si eso ocurriese?

Yeza: Creo que cae de maduro que hay trabajar en la despenalización del consumo de marihuana. Es un problema hasta para los policías: hacen un cacheo y si encuentran un cigarrilo de marihuana te tiene que detener. Y a esa situación se le da un trato como si esa persona hubiera robado. Hay una asimetría en la respuesta del Estado, que deviene en una alta ineficienca de los recursos de la Seguridad. Eso contrasta con que capaz tenés un narco que produce droga en un búnker y utiliza chicos menores y los hace adictos para poder tener personas droga dependientes trabajando al servicio de eso, y da la sensación de que el sistema coercitivo del Estado se la agarra con el primer y no con el segundo. Ahí hay un tema interesante para trabajar con la Provincia. En este caso hay un problema en la práctica, parecido a lo que pasa con la despenalización del aborto: cuestiones como la religiosidad o la moral están bien para deabitr en un nivel, pero después tenés el hecho de la realidad, que hace que un polícia tenga que abrir un proceso por un cigarrilo de marihuana, llevar al pibe a la comsiaria, tiene que haber un fiscal que interceda, un juez, etc. Hay una asimetría en lo que hace el ciudadano y todo el proceso burocrático que se genera en el Estado. Capaz se resolvería con una contravención, desde la intendencia lo veo, es excesivo el proceso.

Noticias: ¿Opina lo mismo con otras drogas?

Yeza: Coincido con Berni en que es interesante estudiar el tema.

Noticias: ¿Con el gobernador como imagina la relación a futuro? Los invitó y recibió a todos los de Juntos por el Cambio, pero días antes había criticado a la oposición en duros términos.

Yeza: Teorema de Baglini. Cuesta salir del lugar de ser oposición o no estar en el cargo, es un proceso que a mí también me pasó. Además él es gobernador de la Provincia, uno de los lugares más expuestos del país, y eso da cuenta de que es una experiencia nueva para alguien que va a incursioar en ese rubro. A medida de que te va cayendo la ficha empezás a conectar con el hecho de que cada palabra que vos decís y hacés tiene un impacto, y eso implica una aceptación. Creo que la relación va a ser buena. Tuvo dos virtudes: primero nos invitó y segundo nos contó cuál es su agenda, y después los gobiernos municipales se adaptan o no a ella. Podría no haberlo hecho: en otra época del gobierno de Cristina mucho de estos programas bajaban por estructuras paralelas al municipio.

Noticias: ¿Cómo está Juntos por el Cambio hoy?

Yeza: Hay dos grupos: están entre lo que están para ser oposición dura a cada medida del Gobierno, y después hay un grupo, donde siento que me encuentro, que está para ponerse a cerrar la grieta. No comparto lo del primer grupo, nos tenemos que dedicar a cerrar la grieta y a mejorar la calidad del debate democrático.

Noticias: La grieta que agigantó Macri en estos cuatro años.

Yeza: No, porque de hecho el ex Presidente tuvo un congreso siempre en minoría, después que hubiera gente que potenciara esa grieta...

Noticias: Pero él, cuando hablaba por ejemplo de “las locuras de CFK”, entre otros episodios, hacía mucho hincapié en “no volver al pasado”.

Yeza: Creo que todos aprendimos, al menos en mi caso, que esto no es sostenible en el tiempo. Pensar que de un lado hay buenos y del otro malos nos hace mal a todos.

Noticias: ¿Lo imagina a Peña en la oposición? Mucho de lo que usted critica está asociado a su figura.

Yeza: Tengo muy buena relación con el, hablé en estos días y quedamos en hacer una asado en marzo. Lo conozco como una persona plural, abierta a las ideas, y seguramente él debe estar haciendo su propio proceso. También hay mitos, sobre cual era su rol, su función, pero es un persona brillante y estoy seguro de que una personalidad como la de él está reflexionando en este momento. La derrota genera aprendizajes.

Noticias: Dice que lo usan como chivo expiatorio.

Yeza: Una parte del partido sí. Ojo, en política se puede debatir: sin ir más lejos, Emilio Monzó nunca ocultó sus diferencias y se plantó. Si más dirigentes pensaban como él y no lo dijeron no habla mal ni de Emilio ni de Peña, habla de esos dirigentes que pensando parecido a uno de los dos dirigentes no se animaron a hacer nada.

Noticias: ¿Quién es tu referente hoy?

Yeza: Me siento referenciado por Maria Eugenia, vengo hablando y conversando con ella semanalmente. Me interesa ser parte de un grupo de dirigentes que se dedique a plantear cuestiones de las reglas institucionales que no funcionan.

Noticias: ¿Tendría que haber sido candidata a Presidente?

Yeza: No, tendría que haber sido lo que fue, y lo hizo bien. Hizo una buena goberanción. A veces toca ganar y otras perder.

Noticias: ¿La imagina candidata en el futuro?

Yeza: Decisión de ella. A muchos intendentes nos gustaría que lo sea, pero lo mejor va a ser escucharla y ver como se siente ella, habrá que ver si se siente cómoda siendo legisladora el día de mañana.

Noticias: ¿Hay una disputa de poder de ella con Jorge Macri?

Yeza: No sé si disputa, pero Jorge ya mencionó que le interesaría ser gobernador y eso es legítimo en cualquier espacio político. Jorge ya ha sido candidato a gobernador, nunca ocultó sus ganas, y nobleza obliga siempre ha sido un persona que consensuó dentro del espcio.

Noticias: ¿Y Macri?

Yeza: Está descansando, en estos meses imagino que nos convocará. Lo imagino en un lugar de aportar, no hay que tirar a la basura la sabiduría de un ex presidente.

Noticias: Pero no en el lugar del líder.

Yeza: Hay distintas maneras de liderar. En una universidad hay profesores que dan clases todos los días y después tenés los profesores eméritos.

Noticias: Profesor emérito suena a jubilado.

Yeza: No, es un lugar de prestigio que muchos países lo tienen. Los norteamericanos tienen una regla de oro: los ex presidentes no vuelven a ser presidentes, y eso los hace una democracia más sana.