La esposa de Kicillof dejó el bajo perfil para defenderlo: "Canallas"

Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, suele hacer un culto de su bajo perfil. La investigadora del Conicet y experta en Letras evita cuanto puede los flashes y ser protagonista de las noticias, pero algunas situaciones parecen superarla. Esta vez, le apuntó al diario La Nación, periódico para el cual colaboró en decenas de oportunidades.

El título de la nota que capturó y que subió a su Instagram decía: “Sin gestos para los acreedores, Kicillof lanzó un plan para arreglar escuelas”. La mujer posteó esa imagen con un título muy picante: “Más canalla no se consigue”.

El artículo hacía referencia a la presentación del programa Escuelas a la Obra, en el que Kicillof anunció la refacción de 818 casas de estudios antes del comienzo del ciclo lectivo, que iniciaría el 2 de marzo.

En el anuncio, que se realizó en una escuela de Merlo y del que participaron, además, el intendente local, Gustavo Menéndez y el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta; Kicillof no hizo ninguna referencia al tema de la deuda, que ocupaba las principales planas de los portales de noticias. Por eso el título, que a Quereilhac no le pareció adecuado.

La mujer de Kicillof colaboró con el diario La Nación entre 2002 y 2017. Si bien en archivo digital se pueden ver los artículos desde 2011, es debido a que los anteriores no se digitalizaron. Sus notas aparecieron en los suplementos de Cultura, AdnCultura e Ideas. Pero eso no le impidió manifestarse en contra del medio y repudiar el título de una nota que no le gustó.