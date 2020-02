La científica que se cruzó con Alberto, ya tiene armado político propio

Desde que Alberto Fernández le prometió públicamente no echarla del Conicet si llegaba al Gobierno, Sandra Pitta se convirtió en una referente M de la Ciencia y dice haber recibido varias ofertas políticas, entre ellas la del Equipo Banquemos, la agrupación de Juntos por el Cambio que nació en Twitter, como su repentina fama, y a la que decidió sumarse.

Hoy es la virtual "jefa de gabinete" de 17 grupos de WhatsApp de Banquemos que emulan los ministerios del Gobierno y que integran profesionales técnicos de la oposición. “Estoy coordinando el grupo de Banquemos Profesionales y muy en particular dos de Ciencia y Técnica que se van a ampliar”, cuenta a NOTICIAS la investigadora, que lleva 20 años de carrera en el Conicet, donde dio sus primeros pasos en la política como delegada de UPCN. Y que el pasado 18 de enero, fue una de las oradoras macristas en el homenaje al fiscal Alberto Nisman.



Noticias: ¿Qué hace en Banquemos?

Sandra Pitta: Estoy muy entusiasmada con el armado de los grupos de profesionales, de equipos técnicos de WhastApp. Los grupos se van a ampliar, acá lo que falta, que yo hice mucho cuando era gremialista, es lo territorial, que es el camino que empezamos a andar ahora con Banquemos. En esos grupos hay gente de todo el país con realidades muy diferentes y que no son solamente del Conicet, hay de universidades y áreas privadas que quisieran invertir en Ciencia.

Noticias: ¿Le hizo un favor Alberto Fernández al mencionarla en ese acto de campaña con científicos?

Pitta: No tengo perspectiva histórica todavía. Afectó muchísimo mi vida privada, siempre fui de perfil bajo pese a mis apariciones en televisión. Yo no se lo agradezco porque estar en un lugar así implica también que un gran número de mis colegas me insulta permanentemente. Tengo una personalidad para bancármelo, pero no es el lugar que hubiera elegido tener. Me impulsó a un lugar que no busqué, pero terminé siendo un referente porque se necesitaba otra voz en el tema científico. Hay muchos que piensan como yo y no se podían expresar.

Noticias: ¿Por qué cree que lo hizo?

Pitta: Creo que alguien le dio mi nombre porque yo hice un tuit en el que expresé lo que muchos colegas que habían votado a Cambiemos sentían: que si ganaban Alberto y Cristina nos iban a echar. Yo decía que no, pero un día un colega de jerarquía en el Conicet prácticamente me amenazó con echarme. Entonces tuiteé que sabía que me iban a echar pero me iba a ir porque yo callada no iba a estar. Cuando lo quise borrar, porque era muy de paranoica y yo no lo soy, ya se había viralizado. Y yo decidí salir a hablar.

Sé que si ganan los Fernandez, de alguna manera me van a echar de CONICET. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado. — Sandra Pitta (@spitta1969) July 30, 2019

Noticias: Ahí llegaron los seguidores…

Pitta: Tenía 4.000 y ese día pasé a 30.000. Yo venía teniendo actividad en Twitter desde 2011 y lo usaba para contar cosas del Conicet, lo bueno, lo malo, las discusiones que se estaban dando en el mundo y no acá. Pero ese día yo estuve 48 horas sin dormir, por la adrenalina más que nada.

Noticias: ¿Su aspiración es ser ministra de Ciencia?

Pitta: A mí siempre me gustó la gestión, no sé si diría un cargo específico. Yo me veo pero no sé en qué. Me entusiasma no por el cargo en sí, si no para producir cambios. Yo me crié en Estados Unidos, donde ambición es algo bueno. Acá se lo ve más porque hay un prejuicio muy grande.

Noticias: ¿Cómo analiza los primeros 30 días de gestión en Ciencia?

Pitta: Hay que esperar. No veo que haya un plan. Ahora dieron 15% más de becas y aumentaron los sueldos de los becarios, que venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, es buenísimo, pero ¿qué pasa con los sueldos de los investigadores? Me imagino que también habrá medidas al respecto. Mi gran crítica ahora es la falta de un plan y el hecho de pensar que, que haya más gente dentro del sistema es una mejora, cuando en realidad hay que luchar para que haya más inversión y que la gente que está, qué obviamente tiene que haber nueva, tenga los recursos para trabajar. Y eso hace muchísimo tiempo que lo venimos sufriendo. Introducir más gente al sistema sin los recursos, para mí es demagogia.