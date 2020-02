El blanqueo de los “trolls” M

Suenan miles de celulares a la vez en distintas partes del país. El mensaje que reciben tiene la voz de Patricia Bullrich: “A todo el Equipo Banquemos y al secretario general, Ricardo Benedetti, le quiero mandar una Feliz Navidad y un Feliz Año. Sé que han estado en una cibermilitancia, en una militancia digital, y también que han comenzado a trabajar en el territorio. Así que bueno, estaremos juntos en el camino que nos ha tocado, en la oposición, para en el 2023 volver al gobierno. Les mando un abrazo grande, pásenla bien y los re banco”.

El saludo de la ex ministra de Seguridad es parte del operativo “blanqueo” que comenzó Banquemos el 10 de diciembre pasado. Ese día, el grupo de “activistas digitales” (como aclaran cuando los llaman “trolls”), decidió dejar atrás el anonimato desde el que instalaron tendencias en Twitter, atacaron a dirigentes K y convocaron a marchas los últimos cuatro años, para convertirse en otra cosa: “Una agrupación política transversal a los tres partidos de Juntos por el Cambio, tradicional y novedosa, porque fusiona lo que es el activismo digital, y eso nos distingue. Somos redes y territorio”, sintetiza Benedetti, quien fue coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios, durante la gestión de Hernán Lombardi. Y ahora viaja por el país organizando a opositores.

Noticias: ¿Son los famosos trolls de Marcos Peña?

Ricardo Benedetti: Eso fue un mito. Yo siempre dije que no existen los trolls, existen los militantes. Nadie me paga por ser militante, la militancia no es una carrera rentada. Hoy no estamos en el Gobierno, yo me dedico a la consultoría en comunicación y estoy militando más que nunca.

Noticias: ¿Algún sector del Gobierno les pidió imponer hashtags o dirigir ataques durante la gestión?

Benedetti: No, nunca ocurrió, nos manejamos siempre independientemente. Evaluábamos la situación política en el Equipo Banquemos y salíamos con lo que se nos cantaba. Te digo más, un alto funcionario del Gobierno me llegó a decir: “La militancia o la gestión”, como una especie de amenaza.

Líder. Banquemos fue uno de los grupos que durante la gestión M marcó tendencias en Twitter con consignas que alimentaban la vieja idea de que “si vuelven los K vamos a ser Venezuela”, o pedían justicia por Nisman. #18EYoVoyPorNisman fue uno de los hashtags que utilizaron para convocar al último acto por el aniversario de la muerte del fiscal, en la Plaza del Vaticano, donde la científica Sandra Pitta tomó la palabra como integrante de Banquemos. Ese sábado, el agua de las fuentes de la Plaza de Mayo amaneció de color rojo sangre. Banquemos fue señalado como responsable, pero su líder lo desmiente: “No sabemos quién fue. No es nuestro estilo manchar o romper el mobiliario público”.

Un mes antes, cuando el nuevo Gobierno no llegaba a los diez días de gestión, Benedetti fue uno de los que exigieron a los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañar la ley de Emergencia Económica enviada por Alberto Fernández. Las imágenes de ese 18 de diciembre lo muestran subido a la reja de una boca del subte en Congreso, agitando una bandera argentina, al lado de un cartel de cartón que decía: “Alberto hacé Patria, no dejes a los chorros sueltos”. La protesta se repitió al otro día, cuando se impuso #19DTodosAlCongreso. Y el 22 de diciembre siguió con #CacerolazoContraElAjuste.

De origen radical, Benedetti fue uno de los líderes de los cacerolazos de 2008 contra Cristina Kirchner. Él lo recuerda: “Conduje el grupo de autoconvocados en contra de la confiscación de los fondos jubilatorios y el grupo Argentina Sin Mordaza, contra de la Ley de Medios K. No era cacerolero, oficiaba de nexo entre los activistas y la política. Ese espacio terminó conformando Cambiemos”.

Noticias: ¿Cuándo nace el Equipo Banquemos?

Benedeti: En 2015 nace con una cuenta de Twitter de difusión de contenidos y acciones de gobierno, instalación de hashtags y movidas propias o de otros para apoyar a Mauricio y su equipo. Al principio éramos once, después quince. Fuimos tomando cierta presencia en redes. Pedíamos datos a las personas que se contactaban por Twitter y Facebook, y así armamos una base de datos y comenzamos a hacer difusión por grupos de WhatsApp. Yo estaba en un plano fuera de la vista pública, porque a la vez era funcionario y algún sector del Gobierno que no estaba acostumbrado a la política partidaria no veía bien que un funcionario milite. Una tontería.

Noticias: ¿Cuántos son?

Benedetti: Tenemos unas 15 personas del equipo nacional y coordinadores distritales que se encargan de los grupos en todas las provincias y además, en algunas ciudades. Uno de los últimos grupos que abrimos fue Banquemos Profesionales, que tiene 17 subgrupos. Queremos transformarlo en una especie de Gabinete en las sombras de equipos técnicos que analicen medidas de gobierno, eleven posturas y hagan propuestas.

Noticias: ¿Qué es Twitter?

Benedetti: Es una pantalla pública a la que acceden los medios y el círculo rojo político. Para nutrir a una marcha bien cargada de gente necesitás todas las redes, más que nada Facebook. Necesitás también de los medios, que generan expectativa sobre esa acción y la cubren, y de referentes sociales y políticos que agiten. Si no tenés esas tres patas, no hay acción que sirva y salga bien. Twitter es una parte, pero no la única.