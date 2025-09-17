Sincericidio de Guillermo Moreno con Fantino: “El aparato te puede chorear 2 por ciento”

En “La cosa en sí”, el ciclo streaming de Alejandro Fantino en Neura, el conductor invito al dirigente peronista Guillermo Moreno para dar a conocer su mirada de la coyuntura político y económica. En plena charla, el referente de Principios y Valores observó los resultados de la última elección legislativa de medio término en territorio bonaerense, en el que el frente Fuerza Patria venció a La Libertad Avanza por casi 13 puntos.

Según el análisis, el exfuncionario kirchnerista se refirió a figuras del establishment, como el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, que supuestamente pudieron alterar el conteo final del sufragio provincial y apuntó: “El aparato te puede chorear dos por ciento. Es un montón de votos”, y continuó:"Los muchachos tienen que defender sus negocios. Los dirigentes sindicales tienen que defender lo suyo, los intendentes tienen que defender el territorio".

La provincia de Buenos Aires volvió a confirmarse como el epicentro de la política argentina en las elecciones legislativas de medio término del 7 de septiembre, donde la pulseada entre el oficialismo libertario y el peronismo de Axel Kicillof tuvo un desenlace claro aunque cargado de lecturas a futuro. Con el 47,28 por ciento de los votos, Fuerza Patria, el espacio que busca consolidar una nueva identidad peronista bajo un sello diferenciado, logró una victoria contundente que no solo reafirma su peso territorial, sino que también le asegura una mayoría decisiva en la representación bonaerense.

La Libertad Avanza, por su parte, alcanzó el 33,71 por ciento y aunque quedó en segundo lugar, retuvo un caudal de apoyo suficiente para sostener su presencia en el distrito más populoso del país, lo que Milei y sus estrategas leen como un voto de confianza a pesar del desgaste que genera gobernar en medio de un ajuste prolongado. Una lectura que el mismo presidente tuvo que retomar al realizar el discurso por cadena nacional la semana pasada.

El mapa de bancas refleja esta distribución: Fuerza Patria se garantizó un bloque robusto que le permitirá condicionar cualquier debate en el Congreso provincial y recuperar centralidad frente a la fragmentación del peronismo que había mostrado en los últimos comicios, mientras que los libertarios consiguieron escaños clave para seguir siendo el motor de la agenda oficial. La elección, más allá de los números duros, mostró un peronismo revitalizado en su versión bonaerense y un oficialismo que resiste los embates externos e internos.