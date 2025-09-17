Caputo retrucó a Carrió: "Es exactamente al revés Lilita"

En la entrevista que Elisa Carrió brindó a María Laura Santillán en LN+, la líder de la Coalición Cívica lanzó munición gruesa contra el oficialismo: “Toto eligió sacarle a los discapacitados y jubilados para pagarle intereses a sus amigos”, dijo, en alusión al ministro de Economía.

La réplica de Luis “Toto” Caputo no tardó en llegar vía redes sociales, con tono directo y cifras en mano:

“Es exactamente al revés, Lilita. Solamente en 2023, los jubilados perdieron el 30% de su poder adquisitivo, mientras los bancos tuvieron el mejor año de su historia gracias a los intereses que el Banco Central pagaba por las Leliqs, originados en el déficit fiscal financiado con emisión. Desde que asumimos, los jubilados recuperaron un 15% de poder adquisitivo y los bancos tuvieron su peor año en décadas porque terminamos con las Leliqs. Asumo que sabés todo esto, ya que son datos públicos, y siempre te consideré una persona intelectualmente honesta, por lo que me cuesta (y mucho) entender por qué hacés comentarios que sabés falsos. Una lástima verte en este papel…”.

Caputo buscó instalar así la idea de que su gestión no sólo cortó con la bicicleta financiera sino que también apuntaló los ingresos de los jubilados, en contraste con lo ocurrido en la etapa anterior.

Sin embargo, el cruce no quedó ahí. Desde la vereda opositora, el economista Sergio Chouza retrucó con un comentario punzante que rápidamente se viralizó:

“Flaco, les tienen congelado el bono hace un año y medio, ¿cómo vas a decir que recuperaron poder adquisitivo los jubilados?”.

El ida y vuelta mostró, una vez más, que el frente de batalla político no se limita a los pasillos del Congreso: también se juega, y con dureza, en la arena de las redes sociales.

por R.N.