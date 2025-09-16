La cadena nacional de Milei y el cuento del león herbívoro

Se sabe que a Javier Milei lo fascina la figura del león. Acaso porque, para esconder su personalidad acomplejada, víctima de los golpes paternos y del bullying en la escuela, ese peligroso animal con dientes, garras y melena le ofrece una coraza protectora con la que enfrentar la vida. Pero, claro, el rey de la selva es un depredador, un carnívoro implacable, una bestia que infunde miedo. Y el rey león que vimos anoche por cadena nacional, en cambio, parecía indefenso, casi un gatito mimoso. O como diría el general Perón, herbívoro.

Veamos. En su discurso de apenas 15 minutos, el leoncito herbívoro dijo que utilizaría una buena parte del futuro presupuesto para cubrir las demandas sociales insatisfechas que hicieron que perdiera por paliza las elecciones en Provincia. Aseguró que habrá un aumento en términos reales, por encima de la inflación proyectada para el año próximo, del 5 por ciento en la partida de las jubilaciones, del 17 para salud, del 8 en educación y del 5 en el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, subirá en 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales. “La prioridad de este gobierno es el capital humano”, dijo ante la incredulidad de los vecinos que a esa misma hora empezaban a golpear sus cacerolas en distintos barrios porteños y bonaerenses.

O sea, digamos, un Milei irreconocible.

Tanto, que ni siquiera cerró con su clásico y combativo “viva la libertad, carajo”, ni se rodeó de sus funcionarios, como en otras cadenas.

Además, por primera vez no distinguió entre “argentinos de bien” y “mandriles” u otras alimañas, sino que saludó por igual a todos los ciudadanos: “Gracias argentinos, que Dios los bendiga”.

Incluso se animó a vaticinar que “lo peor ya pasó”, plagiando un discurso de Mauricio Macri del 2018, año en que comenzaron las corridas cambiaras que hicieron crujir a su gobierno.

En resumen, platita para todos y basta de ajuste. Pero, ¿resulta creíble el discurso de ese león herbívoro al que le cortaron las garras y le limaron los dientes? Porque recordemos que es el mismo que, apenas días antes, había vetado las nuevas leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. ¿Cuál Milei es, entonces, el verdadero? ¿El léon carnívoro que redobla la apuesta y avanza con su motosierra? ¿O el que, solo horas después, aparece por cadena nacional leyendo el “biri biri” que le escribió Santiago Caputo para intentar calmar a una sociedad en llamas?

Y otra pregunta: si después de esta voltereta le va bien y gana en octubre, ¿sostendrá esas promesas de cambio o volverá a sus raíces, la motosierra recargada?

No hace falta ser adivino para saber la respuesta: los leones herbívoros no existen.