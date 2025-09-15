Nueva denuncia de coimas: los azucareros jujeños apuntan a "Lule" Menem

Un nuevo escándalo golpea a La Libertad Avanza, esta vez en Jujuy. El diputado libertario Manuel Quintar fue denunciado por un desfalco millonario en Ospail, la obra social de los obreros azucareros que atiende a miles de familias del Ingeniero Ledesma. Luciano Lezano, flamante secretario general del SOEAIL, revisó los números y encontró un agujero difícil de justificar: la deuda de la obra social pasó de 183 millones en 2022 a 500 millones, con documentos firmados por ex autoridades que ya no estaban en funciones.

Según la denuncia, parte del dinero se habría desviado a través de alquileres sobrefacturados a la Clínica Sagrado Corazón SRL, vinculada a la familia de Manuel Quintar, donde se pagaban valores tres veces más altos de lo real. Al asumir, Lazano y su equipo se encontraron con una obra social endeuda artificialmente, con recursos drenados a través de contratos truchos, dejando a miles de azucareros sin cobertura y en plena vulnerabilidad sanitaria.

Pero lo más grave son las denuncias de coimas. Los mismos delegados gremiales aseguran que se pagaban sobres para garantizar contratos irregulares y tapar el desfalco, mientras la atención de 5100 afiliados directos corre peligro, sin remedios ni tratamientos. “Tenemos familias con niños discapacitados, pacientes con tratamientos oncológicos y personas que sufren diabetes”, explicó Lazano.

Este escándalo no solo compromete a Manuel Quintar: también arrastra a Eduardo “Lule” Menem, uno de los operadores más influyentes y cuestionados del oficialismo. Hombre de máxima confianza en la mesa chica de Milei, su figura carga con un alto nivel de rechazo incluso dentro de la propia militancia libertaria. Menem es señalado como el sostén político de Quintar y como el garante de las maniobras de la obra social de los azucareros.

Este caso aparece cuando el escándalo del Coimagate, que lo había salpicado a él y a Karina Milei, aún no se disipó, reforzando a "Lule" Menem como una de las figuras más controvertidas de LLA: acusado de tejer poder a través de favores y arreglos, y cada vez más lejos de la imagen de transparencia que el Gobierno prometía.