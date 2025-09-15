Milei sigue citando las Sagradas Escrituras: “El cielo los aplastará”

El presidente Javier Milei, anunciado como invitado estelar del festival ultraderechista Viva 25 de Vox en Madrid, terminó participando solo por videoconferencia. La imagen fue clara: Milei frente a la cámara, sin escenografía ni despliegue, hablando en tono monocorde durante apenas cinco minutos. Nada del show que en otras ocasiones lo convirtió en atracción internacional.

En ese breve mensaje volvió a mostrar un sello que se repite en sus discursos: la utilización de las Sagradas Escrituras como arma política para atacar a la izquierda. Sin desarrollar políticas ni diagnósticos concretos, redujo su intervención a un combate moral entre el bien y el mal, mezclando Biblia y política en un mismo plano.

“Como dicen las Sagradas Escrituras: ellos nos atacan, llenos de insolencia e impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, no les tenemos miedo”, leyó Milei, en referencia al comunismo.

El detalle no pasó desapercibido: el Presidente repitió el mismo pasaje bíblico que ya había publicado en X para responder a Nicolás Maduro. El mandatario venezolano lo había acusado, junto a Elon Musk, de integrar “círculos diabólicos y sectas satánicas”. Milei eligió entonces refugiarse en la Biblia y ahora repitió esa respuesta en un escenario internacional.

El otro eje de su discurso fue el asesinato de Charlie Kirk, a quien definió como “mártir de la libertad”. El activista conservador estadounidense fue asesinado en un campus universitario, en un contexto de creciente polarización política. “Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos”, expresó, endureciendo su discurso y sumando tensión a la confrontación ideológica.

Lo que se prometía como intervención estelar terminó reducido a un mensaje breve y cargado de dramatismo religioso. Más que abrir un debate político, expuso a un presidente cada vez más inclinado a sostener su liderazgo en clave mesiánica.

