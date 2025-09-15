La insólita desmentida de Adorni: a Milei no lo reemplazaron por una gigantografía El portavoz se refirió a los rumores de la imagen del presidente con la misma postura en diferentes fotos. “Nunca usamos un cartón del presidente para las reuniones, muchos se han creído esta fake news, incluso hasta periodistas. Esto es delirante la verdad, no los memes, sino que lo traten de promocionar como algo verdadero cuando no lo es”, explicó Manuel Adorni en su ciclo streaming “Fake, 7,8”.

El vocero presidencial se refirió a las distintas imágenes en la que el mandatario utilizó la misma postura. En redes sociales, circularon diversos rumores sobre la pose que Javier Milei utiliza en todas las fotos que son sacadas las reuniones en su despacho. Mentón para abajo, mirada fija, sonrisa desafiante y portando una chaqueta de cuero negro es la postura que el líder libertario es retratado en sus encuentros.

En las imágenes las únicas variantes son los compañeros de mesa. Por ejemplo, en una foto se lo ve junto a Karina Milei, Martín Menem y Manuel Adorni, que permanecen sentados en el costado izquierdo de la mesa y, ubicado a la derecha del mandatario, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, mientras que la otra imagen solo se puede apreciar a Javier Milei con Francos.

Un hecho que despertó rumores, la mayoría de tintes humorísticos, en las redes sociales. "Javier Milei lleva 72 horas sentado en la misma posición con la misma ropa y los usuarios temen que haya fallecido y usen un muñeco de cera como reemplazo”, fue uno de los posteos que en redes sociales se viralizaron en cuestión de horas. “¿Me parece a mí o en Casa Rosada usan siempre la misma foto de Javier Milei y le van “pegando” a los acompañantes? Muy sugestivo realmente”, señaló Esteban Paulon en su cuenta de X. Incluso, internautas compartieron un video realizado con IA, en el que se revela que el jefe de Estado fue reemplazado por un maniquí y es retirado por un empleado de Casa Rosada.

La semana pasada, en redes sociales, se difundió la imagen de la artista estadounidense Katy Perry junto con Cristina Kirchner en el living de su departamento del barrio de Constitución, donde se encuentra recluida con prisión domiciliaria. El periodista Eduardo Feinmann cayó con la imagen fake dando la noticia como verdadera y de último momento. Después del error del conductor, comenzaron a circular los memes en lo que sé a la expresidenta recibir en su sala a distintos invitados, como Sebastián Pareja, Bart Simpson, Lionel Messi y el mismo Eduardo Feinmann.