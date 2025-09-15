Presidente stalker: quién es la astronauta a la que Milei, en medio de la crisis, le dedica likes

Noel Del Castro es ingeniera industrial, salteña, y desde hace años vive entre Argentina y Estados Unidos. A sus 34 años logró lo que pocos en la región: ser seleccionada en programas vinculados a la NASA para formarse como astronauta. Su carrera académica y científica es consistente: se graduó en la Universidad Nacional de Salta, se especializó en el exterior y hoy integra equipos que trabajan en proyectos aeroespaciales de vanguardia. Una trayectoria de esfuerzo, estudio y disciplina que la llevó a hacerse un nombre en un ámbito reservado para muy pocos y que la transformó en un orgullo provincial con proyección internacional.

Su camino empezó a cruzarse con la política argentina por un motivo inesperado: Javier Milei. Mientras el país atraviesa una crisis económica con problemas de gestión, tensiones sociales y escándalos de corrupción, el Presidente no dejó pasar la oportunidad de mostrarse activo en redes sociales, esta vez interactuando con la astronauta salteña. Desde el 2 de junio en adelante, Milei le viene dando “me gusta” a publicaciones en Instagram, con el último like registrado a comienzos de septiembre. Son no menos de siete likes al cierre de esta nota. Un gesto que muestra cómo, incluso en medio de la agenda cargada, el mandatario mantiene intacta su rutina digital.

La historia no terminó en un intercambio virtual. Según informó el propio Gobierno, durante la última gira presidencial en Los Ángeles se concretó un encuentro: Milei y Del Castro compartieron un almuerzo, presentado como parte de la agenda oficial. La reunión fue difundida con fotos y comunicado, lo que confirmó que los contactos digitales tuvieron su correlato presencial.

El episodio se suma a otras señales de un Presidente que no logra despegarse de su costumbre de navegar y opinar online, aun cuando el frente interno demanda soluciones urgentes. Así, mientras los problemas económicos persisten y el escándalo de las coimas golpea a su espacio, Milei sigue mostrando que dedica parte de su tiempo a la vida digital incluso en medio de la crisis.