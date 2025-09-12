La durísima payada que Mario Pergolini le dedicó a Javier Milei

"Mira Milei, te digo, porque yo ya lo pase, gritar como poseído no te lleva a ningún bien. Vos decís que sos león, pero me pareces un gatito que maullá por las redes, en la plaza pegan gritos. El insulto no convence y el desprecio hace caminos, se gobierna con cabeza, no gritando como un niño, fueron los versos que Mario Pergolini, al ritmo de payada lanzó en su ciclo “Otro día perdido”.

El ex CQC, utilizando la música folklórica y un poncho, se refirió a la postura del presidente, tras la derrota electoral legislativa en territorio bonaerense. “Yo también supe ser bravo, lengua filosa y mordaz, pero aprendí que al final eso siempre sale mal. Si querés que te acompañen y te vuelvan a elegir, menos celu, menos Twitter y ponete a construir. No alcanza con motosierra, ni con bronca de ocasión, hacete querer un poco o se te complica tu gestión”, cerró el conductor televisivo.

En la emisión del lunes 8 de septiembre, en el programa de El Trece, Pergolini hizo un guiño a su audiencia sobre la dura derrota de La Libertad Avanza en la contienda de provincia de Buenos Aires. El creador de Vorterix salió en vivo con una crítica payada y finalizando con un “¡Viva la Patria!”. Un claro mensaje al mandatario libertario y, tal vez, una palmada a la victoria del gobernador Axel Kicillof con la lista de Fuerza Patria.

Son días tormentosos en el oficialismo nacional, tras el fracaso electoral en las elecciones legislativas de medio término frente al peronismo y las guerras intestinas en el círculo de poder libertario, varios comunicadores han encarado la crítica contra la gestión ejecutiva de La Libertad Avanza. Incluso periodistas que hasta hace tan solo semanas eran sumamente condescendientes con el presidente Javier Milei, como Jonatán Viale o Luis Majul.

En el caso del presentador de La Cornisa, hasta se animó a dar indicaciones de que debe hacer el jefe de Estado ante el panorama social y político. Entre los consejos más significativos está el primero, donde le pide: “Recomponer el vínculo con Mauricio Macri y Jorge Macri. Consensuar, incluso, la incorporación de dirigentes del PRO al gobierno nacional. Porque de no hacerlo, la alianza con ese espacio no será creíble para quienes lo votaron en el balotaje de 2023”. También le pide “más empatía con los sectores más desprotegidos” y que “escuche de verdad”.

Casi pasando de periodista a asesor en comunicación gubernamental, Majul percibe que el libertario no tomo nota de los errores de estos últimas semanas y que, a largo plazo, termine allanando el camino para el regreso del kirchnerismo. Mientras tanto, el conductor de La Nación + continuará dandose a sí mismo el rol de consejero de un mandatario cada vez más aislado.