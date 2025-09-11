Por qué Karina Milei ratificó a los Menem en el Gobierno

Los grandes apuntados en los últimos tiempos en el Gobierno tienen el mismo apellido. Son "Lule" Menem, el armador nacional de Karina Milei, y su primo Martín, Presidente de la Cámara de Diputados. Involucrados primero en el escándalo de las coimas en la ANDIS que denunció Diego Spagnuolo, les cayó luego el peso de la derrota electoral. De hecho, parecería que hasta el propio Javier Milei se había cansado de ellos. Sin embargo, Karina los ratificó en su cargo. Y eso puede ser un daño autoinflingido para el Gobierno.

Primero porque Spagnuolo, el otrora abogado de Milei, parecería estar listo para redoblar su batalla para salvar su honor. "Entre hacer caer al Gobierno e ir preso, Diego no tiene ninguna duda", aclaran cerca suyo. En el relato que se hace en el mundo Spagnuolo, el gran apuntado es "Lule", quien le habría intervenido la agencia para quedarse un retorno que escalaba hasta la hermana del Presidente.

Después están las esquirlas políticas. "Lule" aceptó bajar un poco el perfil en medio de la tormenta, pero no demasiado. Ya el lunes postderrota estaba en su oficina en la Casa Rosada, y toda esa semana mantuvo reuniones políticas.

Su primo también está en la cuerda floja. A fin de año se tiene que volver a votar la Presidencia de la Cámara -como ocurre siempre- y son cada vez más los que cuestionan la figura del riojano. Incluso una aliada, como Lilia Lemoine -diputada y vocera no formal de Karina Milei- salió a decir que esa silla podía llegar a cambiar de dueño a fin de año. En esa sucesión hay varios que se apuntan, como el flamante libertario Cristian Ritondo.

Menem, de cualquier manera, sigue cerca de Karina. Visitó Tucumán con la hermana de Milei, en una recorrida con miras a las elecciones. La derrota electoral parece no haber cambiado nada: Karina y su mano derecha siguen siendo los rostros del Gobierno para hacer campaña en el territorio. Hasta ahora acumula más derrotas que victorias este año: Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Misiones, Salta y Jujuy.