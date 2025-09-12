El "operativo clamorcito" de Santiago Caputo ante los rumores de renuncia

"Si esto no cambia, no llega a octubre", señaló Ignacio Ortelli en el noticiero de A24. El periodista televisivo destacó que tres fuentes consultadas le confirmaron que Santiago Caputo se encuentra con un pie fuera del gobierno. Un rumor que se manifiesta en redes sociales, sobre todo en X, donde varios tuiteros y trolls salieron a apoyar al asesor presidencial.

"Dar la vida por Santiago Caputo", fue el posteó de la cuenta de las Nenas del Cielo en las redes, mientras que la usuaria Mia se reconoció "Limonista de Santiago Caputo", una referencia a la diputada libertaria Lilia Lemoine muy vinculada emocionalmente con Javier Milei. El tuitero Enzo Perez acompañó con una imagen del joven Caputo fumando, junto con la frase "Si este Chad se va, se cae el gobierno".

Tras las elecciones legislativas bonaerenses comenzó a evidenciarse, como nunca antes, una guerra interna en el corazón del oficialismo que enfrenta a Santiago Caputo con Karina Milei, en una pulseada que refleja la disputa por el control político y el armado de la fuerza libertaria de cara al futuro. El estratega de comunicación y la hermana del Presidente ya habían mostrado diferencias en la campaña, cuando la secretaria general de Presidencia vetó a todos los postulantes de Las Fuerzas del Cielo en las listas provinciales.

Los resultados en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza no logró la performance esperada, funcionaron como catalizador de un choque que ahora se hace visible en la reorganización de la mesa política. En el nuevo armado, la figura del Mago del Kremlin quedo visiblemente disminuida al sumarse en las reuniones figuras antagónicas como Guillermo Francos, Martín Menem , Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

En ese espacio de poder, Karina Milei busca consolidarse como figura indiscutida en las decisiones estratégicas, mientras que Caputo lucha por conservar alguna influencia en lo que resta de la campaña para las elecciones nacionales. Sin embargo, la definición de alianzas y el rumbo discursivo del oficialismo, que la joven Milei pretende subrayar, lo deja de lado en todo proyecto electoral.

En medio de ese tironeo, Martín Menem, reconocido nemesis del consultor libertario, aparece con un rol de articulador institucional desde la presidencia de la Cámara de Diputados, proyectando su presencia hacia el armado nacional, mientras su primo Eduardo “Lule” Menem se mueve con sigilo en la trama de la ingeniería electoral, tejiendo vínculos en las provincias y en la estructura partidaria que buscan darle sustento territorial al proyecto libertario.

El reacomodamiento no es menor, frente a la creciente tensión interna y frente a los cuestionamientos por los resultados electorales. A este clima de fricciones se sumó el mensaje del influencer libertario conocido como El Gordo Dan, quien lanzó duras críticas contra Sebastián Pareja, referente bonaerense del espacio, acusándolo de maniobras poco claras y de perjudicar el despliegue electoral en el distrito más popular del país.

Ese ataque expuso con crudeza las grietas dentro de la fuerza y dejó en evidencia que, más allá del liderazgo presidencial, las disputas internas por el control de la maquinaria política y comunicacional marcan un escenario de fragilidad que puede condicionar los próximos movimientos de La Libertad Avanza.