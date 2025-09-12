Video sin editar: el accidentado discurso de Karina Milei en Tucumán

Karina Milei reapareció ayer en Tucumán para encabezar un acto de La Libertad Avanza junto a Lisandro Catalán y Martín Menem, en un intento de mostrar unidad de cara a las elecciones de octubre.

El escenario elegido fue el Club Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, donde se congregaron varios centenares de militantes y referentes llegados de distintos rincones de la provincia. La cita transcurrió con un fuerte operativo de seguridad y un clima de reserva, en un contexto atravesado por la crisis política que sacude al oficialismo tras la derrota sufrida días atrás en Buenos Aires.

Su discurso, sin embargo, resultó desprolijo, rudimentario y sin brillo, a pesar de que hace meses viene trabajando con media coaching. La oratoria, está claro, no es su fuerte. El mensaje se redujo a frases genéricas como “Los cambios están viniendo, ya se van a notar”, lo que dejó al auditorio desconcertado y abrió la puerta a una oleada de críticas y memes en redes sociales.

Lo más llamativo es que, en pleno escándalo del Coimagate, el oficialismo haya decidido poner a Karina como cara visible de la campaña. Una jugada que parece dinamitar cualquier manual de comunicación política: lejos de generar confianza o instalar agenda, el acto expuso la precariedad del armado libertario y profundizó la sensación de improvisación.

La perla involuntaria de su discurso fue una frase en la que agradecía “a todos los que trabajan para que nosotros habramos llegado (sic) a este momento”.

En esta nota, el video del discurso sin editar en el que se notan los furcios de la hermana del Presidente.