Video: cuando Lilia Lemoine era de izquierda y apoyaba a Cristina

“De cuando era marxista, pero de Groucho”, es el título del video viral editado y difundido por el usuario Pirocratica en las redes sociales. La protagonista del compilado es una joven Lilia Lemoine, en su época de youtuber y cosplayer. Mucho antes de ser elegida diputada nacional por La Libertad Avanza.

En los distintos fragmentos del video, que atraviesa distintos años, Lemoine da su opinión del panorama político argentino. Sorprendentemente, la postura ideológica de la maquilladora del presidente Javier Milei, en ese momento en que la rubia era una influencer del mundo fandom, eran más cercana a la izquierda. Tanto dentro del espectro del socialismo como del trotskismo.

“Yo recibí el gobierno de Cristina con alegría porque dije ‘es una mujer’. Y eso ya es un cambio, que haya una mujer presidente, me gusto”, así comienza la primera declaración frente a cámara de Lemoine en el video. “Yo venía ilusionada con el socialismo y dije ‘listo, el próximo presidente es Binner’. Ojalá hubiera ganado Binner’, continuó en otro segmentó y siguió: “Habría que resolver algunos temas sociales, en cuanto a los derechos de las mujeres, creo que alguien como Myriam Bregman lucharían por el aborto legal”.

El trayecto ideologico de Lemoine sorprende por su cambio de postura casi extrema. De abogar a favor del pañuelo verde y los derechos del feminismo, resaltando a la legisladora trotskista Bregman, a pasar a promover la posible renuncia a la paternidad de aquellos hombres que no quieran reconocer a sus hijos. Una transformación politica de base que solo tomo algunos años.

En la actualidad, Lemoine fue reconvertida en portavoz off de Karina Milei y una de las espadas parlamentarias más destacadas del oficialismo en la Cámara baja. Recientemente, la diputada nacional por La Libertad Avanza volvió a encender la polémica al denunciar maniobras en el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires y cuestionar directamente al gobernador Axel Kicillof acerca de un posible indulto a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Hola Axel, duda: ¿Si fueras presidente en 2027, indultarías a Cristina Kirchner? Me parece fundamental que le aclares eso a la gente que te votó y a la que podría votarte. ¡Abrazo!”, posteó la dirigente libertaria en su cuenta personal de la red X. Una denuncia que acompañó con varias declaraciones públicas de un supuesto “golpe institucional” contra el presidente Javier Milei.