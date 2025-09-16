Archivo delator: cuando Milei elogiaba a Alberto Fernández y Massa

“A mí el parece un tipo muy capaz y me parece una persona extremadamente pragmática”, afirmó Javier Milei en un reportaje de 2019, en el ciclo conducido por Mauro Viale, sobre Alberto Fernández. En ese entonces, el economista era invitado a los estudios para dar su opinión y análisis de la coyuntura político y económica del país. Estos archivos televisivos del divulgador libertario, fueron compilados por el usuario King of Peronia y difundido en su cuenta de X.

En redes sociales, comenzó a viralizarse un editado cuando el libertario era un invitado frecuente en los programas de la pantalla chica, halagando la gestión de Fernández en el Ejecutivo. Este compendio de declaraciones mediáticas datan del 2019, los primeros años de gobierno del Frente de Todos, enfocándose tanto en el entonces jefe de Estado como en Sergio Massa, con un Javier Milei mucho más afín al peronismo.

Curiosamente, en esa época, quien iba a convertirse en el actual presidente, era muy condescendiente en sus declaraciones políticas con el máximo referente del kirchnerismo progresista. “Fernández es muy inteligente, muy hábil y tremendamente pragmático”, aseguró el libertario, para luego comentar: “Lo que sí, tengo claro, es que Massa es un político muy hábil. Es un tipo muy capaz y yo creo que es un tipo muy pragmático, las mismas condiciones que Alberto Fernández, pero versión más joven”.

Pero, el mandatario de La Libertad Avanza ,no es el único dirigente libertario que no pudo resistir el archivo. "De cuando era marxista, pero de Groucho”, es el título de otro video viral editado y difundido por el usuario Pirocratica en las redes sociales. La protagonista del compilado es una joven Lilia Lemoine, en su época de youtuber y cosplayer. Mucho antes de ser elegida diputada nacional por el mileismo.

En los distintos fragmentos del video, que atraviesa distintos años, Lemoine da su opinión del panorama político argentino. Sorprendentemente, la postura ideológica de la maquilladora del presidente Javier Milei era más cercana a la izquierda. Tanto dentro del espectro del socialismo como del trotskismo.

Tanto el trayecto político e ideológico de Milei como de Lemoine sorprende por su transformación y el cambio de postura extrema. De abogar a favor del progresismo y halagar a distintos referentes kirchneristas, dieron un giro de 180 grados para promover la abolición del Estado y el individualismo conservador. Una transformación política de base que solo les tomo apenas algunos años.