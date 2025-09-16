Mensaje para Karina Milei desde el canal del Gordo Dan: "Nosotros votamos a Javier"

“El centro gravitacional de La Libertad Avanza es Javier Milei”, destacó Graciela, una de las invitadas frecuentes de "La Trinchera", el programa conducido por Alejandro Sarubbi para la plataforma Carajo. Reconocida como la jubilada ultra mileista o, también, la “Abuela de Carajo”, es una personalidad colorida dentro del ciclo streaming libertario.

Sin embargo, las internas descarnadas en LLA promueven que algunas figuras mediáticas tomen partido. Por ese motivo, en el canal del Gordo Dan, los dardos a Karina Milei son mucho más frecuentes estas últimas semanas. “Nosotros votamos a Javier Milei. Lo que yo voy a seguir es Javier Milei. Javier Milei me dice es por acá, va a ser por acá. Todos los demás, llame como se llame y sea quien sea, es un satélite que gira alrededor de él”, cerró la jubilada libertaria.

Tras las elecciones legislativas bonaerenses comenzó a evidenciarse, como nunca antes, una guerra interna en el corazón del oficialismo que enfrenta a Santiago Caputo con Karina Milei, en una pulseada que refleja la disputa por el control político y el armado de la fuerza libertaria de cara al futuro. El estratega de comunicación y la hermana del jefe de Estado ya habían mostrado diferencias en la campaña, cuando la funcionaria vetó a todos los postulantes de Las Fuerzas del Cielo en las listas provinciales.

En este clima de fricciones se sumó el mensaje de los influencers libertarios, como El Gordo Dan, que lanzó duras críticas contra Sebastián Pareja. El tuitero Daniel Parisini culpó al referente bonaerense del espacio, uno de los alfiles y armadores de la hermana del presidente, acusándolo de perjudicar el despliegue electoral en el distrito más popular del país. Las grietas en el movimiento libertario son cada vez más evidentes.

Más allá del liderazgo presidencial, las disputas internas por el control de la maquinaria política y comunicacional entre Caputo y la secretaria general de Presidencia marcan un escenario de fragilidad que puede condicionar los próximos movimientos de La Libertad Avanza. Y las primeras fichas en moverse en la batalla interna y mediática son los peones