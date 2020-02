Aníbal Fernández: "No descarto sumarme al Gabinete"

Aníbal Fernández busca algo en un improvisado escritorio sobre la playa. Está sin remera, con los pies sobre la arena, y sentado en una reposera. Un gacebo color verde militar lo protege del duro sol de la tarde de Cariló. Cuando encuentra el objeto, extiende el brazo y lo muestra como un trofeo. “1 millón cuarenta y pico mil”, dice, de memoria, mientras el cronista de NOTICIAS observa el celular que flota en el aire de la mano del ex jefe de Gabinete. Aníbal no miente: tiene esa cantidad de seguidores en su cuenta y todavía más. El hombre también está al tanto de los seguidores en su cuenta de Instagram –120.000–, y hasta recuerda cuál es su último tuit. Para Fernández, en el inagotable mundo virtual está su nuevo desafío político. “Ahora estoy tratando de ayudar con lo que pueda desde las redes sociales, para que se visibilice lo que está haciendo el Presidente y nuestro espacio”, cuenta.

Aníbal, que pasó una parte de enero en la costa atlántica junto a su familia, dice que “la vio venir”. Habla del fenómeno de las redes. Cuenta que “tuitea mucho”, todos los días. “Y se lo dije a Cristina, que no nos durmamos, que íbamos a llegar tarde”. La escena es de película: según cuenta el quilmeño, en 2009 tuvo la ardua tarea de convencer a la entonces Presidenta de que se tenía que hacer una cuenta en la red del pajarito azul.

Fernández: Asumo como jefe de Gabinete y a poco de eso la convenzo de usar Twitter. Ella no quería pero yo le avisé que esto iba a andar. “Confía en mi olfato, esto va a andar, no nos quedemos afuera”, le dije. En esa época había que mandar el pedido de verificación a Estados Unidos, pero ella ni lo quería usar. Le dije, bueno, mandémoslo y después vemos. Pero el tema es que Twitter no te avisa, y un día la cuenta estaba activa y en la cancha. Ahí Cristina me dice para, para, parala, para la cuenta y yo le digo pero Cristina cómo la voy a parar si ya tenés 20.000 seguidores en tu primer día. Esto no se para más. Decía que lo paremos porque el Twitter es frívolo, pero yo le contestaba que sólo era frívolo si ella lo hacía frívolo. “Si subís una foto en bikini va a ser frívolo, pero si no, no”, le dije. Y hoy fijate cómo lo maneja, bárbaro, e Instagram también.

Aníbal también se acuerda de los seguidores de Cristina. “Cinco millones y medio”, dice, y le erra sólo por 200.000. “En ese gabinete fui de los primeros que agarraron el Twitter. Varios ministros me decían que en la vida lo iban a usar y hoy lo tienen todos”, cuenta Fernández, y se ríe.

Noticias: Y Cristina tampoco quería usar el Twitter.

Fernández: No, pero después se entusiasmó mucho, y ahora lo maneja ella. Nadie le escribe nada. Como a mí. Todo lo que ves escrito es mío.

Noticias: Tiene mucho rebote en las redes.

Fernández: Porque soy seguido, y no soy aburrido.

Noticias: ¿Se considera un tuitstar K?

Fernández: No. Si seré o no lo seré no lo tengo que decir yo, pero que digo cosas que muchos defienden y te acompañan no tengas dudas, y que otros me putean, no tampoco tengas dudas.

Noticias: También es picante.

Fernández: Y, son las reglas del juego. Conmigo no son fáciles, cuando me tienen que putear me putean, pero lo que tengo que decir lo digo. Como boludeces abundan en las redes, cuando te contestan una boludez tenés que poner las cosas en su lugar.

Política. Fue un año movido para el peronista. En Pinamar compitió como candidato a concejal, en la lista que encabezó el médico Horacio Errasquin, y perdió la interna del Frente de Todos por 200 votos. Además, su “amigo” Alberto, con el que, según cuenta, varios lo confunden, se consagró presidente. A Fernández lo fue a ver a la Casa Rosada en la primera semana de enero. “Me mandó un mensaje de feliz año y quedamos en vernos. Se terminó dando en Capital, y tuvimos una charla muy buena de una hora, y le di mi opinión, mi visión, lo quiero ayudar en lo que pueda”.

Noticias: Creo que le gustaría estar en el Gabinete.

Fernández: Pero no lo descarto, toda la vida viví para la política. Si me convocan perfecto, me dicen mañana lunes te necesitamos y yo a la mañana ya me pongo las pilas. No tengo dudas. Pero no estaba adentro de los planes.

Noticias: ¿En qué área piensa que podría ayudar?

Fernández: Tampoco estoy dispuesto a ir a cualquier lugar, tiene que ser un lugar que le sirva al Presidente, que lo pueda hablar con el Presidente y decirle “convencéme de para qué te sirvo, qué represento yo”.

Noticias: Visto desde afuera, el Gobierno parece un delicado equilibro de varias fuerzas. Quizás tienen miedo de que su llegada desestabilice ese equilibrio.

Fernández: Y por eso no me meto, no jodo, no fui a los búnkers. No quiero invadir a nadie, no quiero hinchar las bolas. El Presidente tuvo la delicadeza de escribirme para fin de año y por eso me junté.

Noticias: ¿Por qué no fue a los búnkers?

Fernández: No, a mí si no me invitan no voy.

Noticias: ¿No es raro que no lo hayan invitado?

Fernández: No voy a esas cosas, no me gustan esos actos. Menos si no me invitan.

Noticias: ¿Es un “palo” para los que no lo invitaron esto que dice?

Fernández: No, no voy. Pero si te interesa que vaya invitame y voy, pero si no no voy.

Noticias: ¿Hay internas en el Gobierno?

Fernández: La pregunta sería en qué Gobierno no hay internas.

Noticias: ¿Y usted no quería estar en ese Gobierno?

Fernández: No, porque ya está, uno hizo muchas cosas, Alberto tiene su propio grupo, y eso está muy bien. Soy muy cuidadoso en eso. No tenía por qué convocarme, sabía que yo no quería estar. Pero le dije, si un día vos me necesitás, sea lo que sea, yo te a voy a ayudar.

Noticias: ¿Y la experiencia de competir en Pinamar cómo fue?

Fernández: A mí me gustó mucho, me gustó ayudarlo a Errasquin, que es un tipo muy respetado acá y muy querido.

Noticias: ¿Se imaginaba de concejal? Se tendría que haber venido a vivir a Pinamar.

Fernández: Seguramente no hubiera sido concejal si él hubiera sido gobierno, estaba ayudándolo nada más. Fui intendente a los 35 años, mi objetivo no era ser concejal, era ayudar a Errasquin, estar en la lista.

Noticias: ¿Era una lista testimonial?

Fernández: No era testimonial. La diferencia de los concejales a los legisladores nacionales es que un concejal puede pedir una licencia y atrás tuyo asume el suplente, no genera un problema nunca eso.

Noticias: ¿Pero no era injusto para el votante que lo elegía a usted y usted luego se iba?

Fernández: No, porque yo iba a estar en el Ejecutivo. Era al revés, yo profundizaba lo que ofrecía como concejal.

Noticias: ¿Qué ofrecía en el Ejecutivo?

Fernández: Y, fui intendente a los 34 años. Algo de experiencia tengo.

Noticias: Pero perdió la interna y se bajó. ¿Por qué?

Fernández: No iba a ser Errasquin el intendente y yo tenía una visión de la cosa que seguramente no le servía a (Gregorio) Estanga (ndR: el hombre cuya lista triunfó y luego perdió ante Martín Yeza, de Juntos por el Cambio, las generales).

Noticias: ¿Cómo le cayó perder como concejal?

Fernández: Sin dramas, perder es parte de la vida política.

Noticias: ¿Pero no le golpeó el ego?

Fernández: No. ¿Por qué me golpearía el ego?

Noticias: Y, pasó por cargos altos, y…

Fernández: (interrumpe) Yo voy a ayudar desde donde pueda, no me quedo en mi casa, la política es la vida para mi, quería ayudar y me mandé. En la política nunca tenés la póliza de seguros de que vas a ganar siempre, se puede ganar o se puede perder. Perdimos por 40 votos (ndr: fueron 200).

Noticias: ¿Si ganaba se venía a vivir acá?

Fernández: Es que no descarto que me venga a vivir acá en algún momento.

Verano. El político aprovechó el tiempo playero para volver a leer “El coronel no tiene quien le escriba”, de García Márquez, y “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo. En ese ínterin no pierde de vista la política nacional, y le guarda un “profundo desprecio” al “imbécil, inútil, alcornoque, bestia” de Mauricio Macri, al que jamás llama por su nombre.

Noticias: Alberto habla de cerrar la grieta pero usted…

Fernández: (Interrumpe) No sé qué grieta, me jode terriblemente que los dirigentes de mi partido usen ese término, que es un neologismo inventado por esos tipos que me niego a utilizar. En Argentina hubo divisiones desde el primer momento. En la vida me vas a escuchar decir ese término, no me voy a poner a cococho del neologismo. No les doy ventaja en eso, y no les doy nada. ¡Nada!

Noticias: O sea, no lo hubiera abrazado a Macri como hizo el Presidente en su asunción.

Fernández: Alberto tiene la obligación de hacerlo, listo, ya lo hizo. Ahora no quiero saber nada con ese tipo, tengo el peor de los conceptos, el peor.

Noticias: ¿Hubo presos políticos en la gestión de Macri?

Fernández: Todos están presos por la política. El Presidente tiene la obligación de decir lo que él cree que tiene que decir, yo no confronto con eso, pero sí voy a sostener que son presos políticos. Te puedo contar mis infelicidades en los últimos cuatro años también: paraba el ascensor en tu piso y se me ponían las bolas de moño, pensando que me allanaban la casa y me metían preso, sin razones. El dolor fue grande, tengo amigos que se murieron con eso, como el caso de Timerman.

Noticias: ¿Cuál debería ser el rol del Ejecutivo en esos casos?

Fernández: Sin sentencia firme no deberían estar presos. Lo que Alberto puede hacer, en el marco de su política pública, es reclamar que se cumplan con las condiciones judiciales que imperan hoy, y los que no tienen que estar no tienen que estar. No soy un tipo partidario de la venganza.

Noticias: Hablando de venganza, ¿con Sergio Massa cómo está su relación?

Fernández: Tengo muy buena relación. Hemos hablado hace poco.

Noticias: Se han matado en el pasado, usted le dijo que “era un forro”.

Fernández: Pero siempre que llovió paró.

Noticias: Alberto dice que “Massa es el más preparado de su generación para ser presidente”. ¿Usted lo votaría?

Fernández: ¿Él me votaría a mí? Quién sabe lo que va a pasar.