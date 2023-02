Mauricio Macri, desconexión y festejos en el sur

A la luz de las velas, con floreros y una mesa puesta al estilo de Juliana Awada, Mauricio Macri celebró sus 64 años en Cumelén. El plato principal fue cordero y los invitados en su mayoría hombres, sin sus parejas.

El ex presidente celebró en Villa La Angostura, el lugar donde se refugió desde su regreso de Qatar y del que sólo salió esporádicamente. Como la recorrida que hizo días atrás para acompañar al candidato PRO de La Pampa, Martín Maqueira. Participó de una serie de actividades en Santa Rosa para darle un empujón a su espacio en la primera elección del año. Pero luego regresó al ostracismo que sólo le permite el exclusivo country del sur.

Lejos de los sentimientos de otros tiempos, donde se creía excluido por dirigentes cercanos que estaban preocupados sólo por sus candidaturas, este verano Macri está reconfortado: todos los que tienen aspiraciones han tenido que ir a verlo hasta el fin del mundo. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en principio, pero también Miguel Ángel Pichetto y otros políticos de menor escala. Se relame al pensarlo.

Festejos. En sus redes, Awada mostró algunos detalles de las múltiples celebraciones del ex presidente. Por la mañana, un desayuno con café, tostadas, mermeladas y frutos regionales. Al mediodía, para cantarle el “feliz cumpleaños” una torta rogel del pastelero angosturense Juan Cruz Lamuedra, el preferido de la ex primera dama en esa ciudad.

Para la noche, el festejo incluyó al círculo íntimo del ex presidente. Gustavo Arribas, Martín Seefeld y Hernán Nisenbaum fueron algunos de los invitados, según pudo averiguar NOTICIAS. Los dos primeros, con asistencia perfecta a los cumpleaños de Macri en el sur.

Antes de controlar con estricto celo quién había llamado o enviado mensajes para saludarlo, como acostumbra a hacer, Macri grabó un video selfie para compartir con sus seguidores: “Qué linda mañana, diría un amigo. 64 años son un montón, pero la verdad que me siento muy joven”, señala mirando a cámara. “Vamos por 64 años más, por qué no. Y vamos Argentina, que le tengo mucha fe. Aparte, acordémonos que somos campeones del mundo por cuatro años más. Vamos Argentina, por nuestro futuro”.

Las primeras líneas del PRO hicieron público su saludo por redes, pero no así sus compañeros de coalición. Elisa Carrió no sólo no le dijo “feliz cumpleaños” públicamente, sino que además lanzó su candidatura presidencial justo ese día: problemas de carteles. Tampoco los precandidatos radicales Gerardo Morales, Facundo Manes y Martín Lousteau le dedicaron un mensaje. Frialdad en Juntos.

La agenda de Macri está vacía de política para las próximas semanas. De hecho, a su regreso de Villa La Angostura estará pocos días en Buenos Aires, porque se irá a Italia a cumplir con sus actividades como presidente de la Fundación FIFA. La ausencia sirve, además, para aguantar la presión de dirigentes interesados, la militancia y el periodismo, para saber si será o no de la partida en este 2023. Sigue jugando al misterio.

Decisiones. Si bien el ex presidente se siente cómodo en el secretismo y coqueteando con la posibilidad de lanzarse, fuentes cercanas a uno de los candidatos amarillos que están en carrera consideran que, de manera indirecta, el ex presidente ya les dejó claro que no va a participar. De hecho, sus esfuerzos están puestos en mostrarse equidistante entre Larreta y Bullrich.

Las últimas reuniones que tuvo con ambos en Cumelén son un fiel reflejo de eso: como líder del PRO quiere mantenerse al margen de la interna, garantizar igualdad y fiscalizar que la disputa sea limpia, sin golpes bajos.

Pero los socios de Juntos por el Cambio piden certezas. El diputado radical Mario Negri protestó por la “indefinición” del ex presidente. “No le hace bien a la coalición”, indicó en una entrevista en La Nación +. Y luego elevó la vara: “Tampoco le hace bien a los argentinos”.

En el entorno de Macri entienden que no será necesario que el ex presidente sea candidato para convertirse en uno de los protagonistas del año. El Frente de Todos lo subirá al ring constantemente, aunque no figure en las listas: el plan del oficialismo es asociarlo al elegido del PRO para mostrar que no hay futuro en la coalición opositora. Será un año de mucho desgaste.

Por eso el líder de la oposición consideró necesaria la desconexión que empezó en noviembre, cuando se mudó a Qatar por un mes para vivir por completo el Mundial, que siguió en Cumelén y que continuará con las actividades de FIFA en Europa. Para cuando regrese a Buenos Aires la temperatura política estará a pocos grados de la ebullición.