El operativo seducción de Juntos por el Cambio a Milei

El futuro político de Javier Milei es todo una incógnita. Algunos consultores le aseguran a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio que el liberal se irá desinflando con el acercamiento de las elecciones, pero otros consideran que el porcentaje de votos que saque podría dañar las aspiraciones de sus candidatos, permitiendo al oficialismo retener el Gobierno.

En medio de la incertidumbre, varios dirigentes comenzaron en los últimos días con un inédito Operativo seducción, luego de que el año pasado la coalición opositora hiciera un comunicado para decir que no había lugar para el diputado en Juntos. Reflotaron un viejo axioma de la política: A Milei solo no le alcanza, pero sin él no se puede.

Diputados radicales, dirigentes peronistas, intendentes y hasta el ex presidente Mauricio Macri pusieron la idea en debate: ¿Será necesario hacer un acuerdo electoral con Milei?, se preguntan. Del otro lado, el diputado liberal se hace un picnic con las dudas en la principal coalición opositora: "Son un rejunte de fracasados”, disparó. Más allá de la profunda crisis del Gobierno, la oposición está repleta de interrogantes.

El plan. La hipótesis de quienes plantean un acercamiento a Milei se sustenta sólo en votos. Es que calculan que el candidato a gobernador bonaerense de La Libertad Avanza podría sacar entre 10 y 15 puntos, arrastrados por la figura del economista liberal. Eso, en una provincia que no tiene balotaje, sería catastrófico para las intenciones de Juntos por el Cambio y beneficiaría a Axel Kicillof.

Pero la disputa no se reduce sólo a la Provincia. Es que perder Buenos Aires podría hacerlos perder también la Nación. Son demasiados riesgos.

“Hay que convertir la elección bonaerense en un balotaje con Milei, tomando el resultado de las PASO”, hizo público el plan el radical Martín Tetaz en una entrevista con el programa Modo Fontevecchia. Y completó: “Tenemos que ver quién es el mejor opositor que le pueda competir Kicillof mano a mano”.

Quienes desean seducir al líder de La Libertad Avanza no plantean ninguna alianza estratégica de gestión. Sólo quieren sus votos, a pesar de que admiten que las diferencias ideológicas con Milei son sustanciales. De hecho, Tetaz aclaró su plan luego de que se empezara a hablar del tema: "Nadie le ofreció se parte de JxC. Mil veces aclaramos que no tenemos nada que ver. Son proyectos de país distintos", indicó.

El flamante proyecto llegó a oídos de Macri que, lejos de asustarse, escuchó con atención: “¿Milei puede llevar un candidato a gobernador nuestro?”, interrogó a los suyos el ex presidente. Ninguno de los dirigentes que lo escucharon en el hotel Costa Galana de Mar del Plata tenía una respuesta tajante. Había que revisar la legislación.

Sin embargo, el plan que elaboran en Juntos por el Cambio es mucho más rudimentario: se trataría de un acuerdo tácito que se pondría en práctica luego de las primarias. “El que saca menos votos acompaña al otro espacio y listo”, le confía a NOTICIAS uno de los ideólogos.

Dudas. Milei, por su parte, ya descartó cualquier tipo de alianza formal con Juntos por el Cambio. Y lo hizo fiel a su estilo: “Vayan y ganen las elecciones como corresponde. Son perversos. La gente no sabe lo autoritarios y antidemocráticos que son”.

La visión del dirigente liberal Carlos Maslatón fue un poco más allá. El hombre que quiere competirle a Milei en las PASO no sólo descartó un acuerdo opositor, sino que deslizó que podrían jugar, de forma consciente, para que el peronismo conserve el poder en Buenos Aires: “La Libertad Avanza no puede tener estrategia electoral alguna coordinada con Juntos por el Cambio, porque la misión en Provincia es hacerlos fracasar en ese distrito y en el país todo. No aceptamos socialismo del Primer Mundo”, escribió en su cuenta de Twitter. Bomba.

El operativo que se puso en marcha en los últimos días tiene su antecedente. El precandidato a gobernador Joaquin de la Torre fue uno de los primeros en ocuparse del tema: “Si necesitamos los votos de Milei ¿qué vamos a hacer? No lo podemos tirar por la ventana”, planteaba hace un año atrás, cuando todavía los protagonistas no se habían subido a la escena electoral.

El intendente radical Gustavo Posse también se subió al plan esta semana: "En la Provincia no hay balotaje: se gana o se pierde por un voto. No queda más que hacer un acuerdo programático”, insistió. Cada vez aparecen más adeptos.

Patricia Bullrich es de las pocas dirigentes de Juntos por el Cambio sobre la que Milei tiene buena consideración. La presidenta del PRO le retribuye halagos: llegó a decir, en 2022, que si ella fuese electa presidenta sumaría al liberal a su Gabinete. Él, incluso, dijo que aceptaría la propuesta. Ahora, ella también deslizó la idea: "Milei ha hecho su partido y quiere presentarse. Nosotros somos Juntos por el Cambio. Lo que se ha discutido esta semana es en la Provincia, donde hay solo una vuelta, puede pasar que haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común".

En ese coqueteo podría estar la llave del plan que la coalición opositora quiere llevar adelante. Después de las furiosas críticas al diputado liberal podrían necesitarlo para ganar las elecciones. Si la alianza electoral prospera no será por amor, sino que los unirá el espanto por el Frente de Todos.