VIDEO: Rodriguez Larreta en modo blooper para TikTok

La novia de Horacio Rodriguez Larreta, Milagros Mayling, busca darle un tono más humorístico a la campaña del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estando ambos de paseo por el Parque Nacional Lanín, la ex funcionaria subió a su cuenta de TikTok un video donde se lo ve a Larreta lidiando con una carpa para tratar de armarla de cara al Volcán Lanín. "Cuando perdés al Burako y te toca armar la carpa solo", se leyó en el video, donde el porteño le da vueltas la carpa preguntándose "cómo será", mientras de fondo suena "Have you ever seen the rain" de Creedence.

Milagros tercia desde hace un tiempo en la estrategia comunicacional del jefe de gobierno porteño. Y sus ideas estarían produciendo incluso algunos jingles divertidos para la campaña, tras haber dejado su posición como funcionaría del Gobierno de la Ciudad (era titular de la secretaría que se ocupa de los adultos mayores) para dedicarse de lleno al rol de primera dama activa.

Rodríguez Larreta sigue así con sus escapadas de pareja en el sur: arrancó el 2023 en Cumelén, el exclusivo country de Neuquén donde mantuvo una reunión con Mauricio Macri para definir lineamientos (no habría surgido el acuerdo que ambos esperaban). Patricia Bullrich, referente de “los halcones”, pasó dos días la semana pasada en la casa del ex presidente y tampoco hubo definiciones si a apoyo abierto, aunque suena como favorita del círculo macrista, en caso de que el ex mandatario no compita.

Horacio Rodriguez Larreta, surfeando en Chapadmalal.

Luego de aquello, Larreta emprendió una gira por la Costa Atlántica. Hizo running y surf en Chapadmalal. También se fotografió cruzando las calles Aristóbulo del Valle y Quintana, junto a Morales, Lousteau y el diputado Diego Santilli, en referencia a la icónica imagen de Los Beatles en Abbey Road, el undécimo álbum de estudio publicado por la banda británica.

Pero no todos fueron momentos simpáticos y risueños: su paso por La Feliz lo obligó a "surfear" un escrache en la arena. "El que se lleva la plata de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, el que se lleva la coparticipación de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad", lo increparon algunas de las personas que estaban en la playa.

por R.N.