Rattazzi sobre Alberto Fernández: “tengo miedo de lo que pueda hacer hasta las elecciones”

El ex presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, opinó que la economía argentina “es un cambalache” y además de criticar al presidente Alberto Fernández, de quien dijo que es “un personaje patético”, lanzó un duro vaticinio: “lo bueno es que termina antes de fin de año”, disparó Rattazzi en entrevista con La Nación Más.

Además, el empresario ítalo-argentino cuestionó la falta de reglas claras en la economía y fue especialmente incisivo sobre los dichos de Alberto Fernández sobre la inflación: el presidente había dicho, en entrevista con el medio argentino "Folha de Sao Paulo" que “gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente; la gente ve en el diario que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas”.

Ratazzi se lo tomó a risa: “¿Cómo no me voy a reír?”, reaccionó. Sobre el tema inflacionario, se explayó diciendo que “es un problema grave porque toca a la gente de menores recursos, es el más injusto impuesto”. También señaló que el gobierno tiene una “orientación populista sin plata” y que eso es “muy complicado”. “Se demostró tremendamente. No saben cómo hacer caja” y hasta lanzó una alerta: “Tengo miedo de lo que pueda hacer hasta las elecciones”.

Además de reclamar por “una moneda estable”, menos déficit fiscal y una apertura económica, Rattazzi cuestionó el “sesgo antiexportador” del gobierno, y puntualizó que la única alternativa para solucionar los graves desequilibrios económicos es un “sistema competitivo, abierto y lleno de industria privada porque es la que crea valor”. “El Estado no crea valor, más bien lo absorbe”, sentenció.

En 2020, recién iniciado el mandato de Fernández, Rattazzi había tenido mejores expectativas. No solo lanzó duras criticas contra el gobierno de Mauricio Macri, sino que elogió Fernández afirmando que “no le gustaba la plata ajena”, y al entonces ministro de Economía Martín Guzmán, destacando el convencimiento de este de que "no se puede vivir como lo hace la Argentina desde hace 70 años: con déficit fiscal continuo y solamente 5 años de superávit fiscal" y consideraba que Guzmán tenía voluntad de “controlar la inflación”, problema que más tarde terminó agravándose.

por R.N.