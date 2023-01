Plagios de Milei: ecos de la investigación de NOTICIAS

El periodista Pablo Duggan entrevistó en su programa a de Radio 10, "De Vuelta", a Tomás Rodríguez, periodista de Revista Noticias quien junto a Juan Luís Gonzalez, acaban de publicar una nota sobre nuevos plagios cometidos por el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei. Esta vez en el prólogo que escribió para el libro “4000 años de controles precios y salarios” de Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler (Unión Editorial).

En el prólogo - el original data de 1979 - el economista copió varios párrafos del viejo prólogo de la edición original del libro, el cual estaba a cargo de David L. Meiselman. Duggan no dudó en calificar de “chanta” e “impune” al diputado a raíz de los casos de plagio. “Un gran economista no plagia, no copia ideas sin decir sus fuentes. No hace este tipo de barbaridades”, sentenció el periodista. Y se animó a ir más allá: “Esto del plagio demuestra un problema psiquiátrico de Milei”, disparó.



“Es un poco llamativo que en un prólogo de 6 páginas alguien, cualquier persona, tenga necesidad de plagiar a otro autor”, opinó Rodriguez. “Mucho del capital simbólico o político de Milei lo ha construido en relación a ser una persona que sabe: un académico, que está muy entendido de las cosas que explica, que explica a los demás cómo las cosas son. Y esto un poco mina su control sobre ese capital”; agregó.



El año pasado, NOTICIAS descubrió que el economista había plagiado a 6 autores, sin entrecomillado ni cita directa o indirecta, en su libro “Pandenomics”. La investigación hecha por este medio desembocó en una denuncia que el físico mexicano Salvador Uribarri le hizo el diputado libertario cuando se enteró de que le habían plagiado su trabajo “Las matemáticas de las epidemias: caso México 2009 y otros”. Es por eso que el influencer y abogado Carlos Maslatón, otrora aliado de Milei, usó su cuenta de Twitter para referirse a la investigación de este medio.





Milei, otra vez con esto? Poné la cita al menos. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 21, 2023





Ya antes de ese hecho, el sitio “Medium” había revelado que varias de las publicaciones de Milei en Infobae y en El Cronista tenían párrafos copiados de libros de autores canónicos del liberalismo como Murray Rothbard, Friedrich Von Hayek o Ludwig Von Mises. De hecho, a raíz de la nueva nota publicada por NOTICIAS, la periodista Lucía Martínez, del sitio Chequeado, tuiteó al respecto. Chequeado fue, junto al sitio Medium, de los primeros espacios donde los plagios que Milei realizaba en sus columnas comenzaron a ser expuestos. "Volvieron a encontrar textos firmados por Milei que ya habían sido publicados antes por otros autores (?) En 2021 encontramos varios ejemplos similares en sus columnas de El Cronista e Infobae", manifestó Martínez.

por R.N.