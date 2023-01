Libertario copión: un nuevo plagio de Javier Milei

En mayo del año pasado NOTICIAS reveló que Javier Milei había plagiado varios textos en su libro “Pandenómics”. Sin embargo, el robo del hombre anticasta no fue una excepción. Casi un año después el hábito del excéntrico libertario vuelve a dar que hablar. En un prólogo a la última edición del libro “4000 años de controles de precios y salarios” de Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler (Unión Editorial) el economista plagió varios párrafos del viejo prólogo de la edición original del libro, el cual estaba a cargo de David L. Meiselman. Un león viejo no aprende trucos nuevos.

El texto que Milei afirma haber escrito comienza de la siguiente manera: “Esta monumental obra sobre ‘4.000 años de Controles de Precios y salarios’ de Robert Schuettinger y Eamonn Butler constituye un valioso y oportuno aporte sobre cómo no combatir a la inflación. A pesar de los ejemplos que brinda la historia, muchos gobiernos y funcionarios públicos sostienen que el control de precios es una medida efectiva para controlar la inflación. En consecuencia, ponen en práctica políticas monetarias y fiscales que llevan a la inflación, convencidos de que lo inevitable no sucederá”.

Lo realmente curioso es que tanto el prólogo original como el que copia Milei pueden leerse uno detrás del otro en la última edición del texto recién publicado. Así, luego del escrito al que el diputado le pone la firma, sigue el de Meiselman, de 1979, que en su último párrafo señala que: “Esta obra constituye un valioso y oportuno aporte a nuestro conocimiento y al continuo debate de asuntos de importancia relativos al orden público”. Párrafos antes dice: “A pesar de los ejemplos que brinda la historia, muchos gobiernos y funcionarios públicos aún sostienen que el control de precios es una medida efectiva para controlar la inflación. En consecuencia, ponen en práctica políticas monetarias y fiscales que llevan a la inflación, convencidos de que lo inevitable no sucederá”.

Así mismo, el prólogo “de Milei” comienza: “La experiencia vivida en situaciones de control de precios y salarios abarca casi todos los períodos de la historia, lo que constituye una excelente oportunidad para explorar los resultados de esta política”, exactamente igual al segundo párrafo del prólogo de Meiselman. No hay que perder de vista, además, que todos estos párrafos copiados por el diputado suceden dentro de un prólogo que tiene nada más que seis páginas. Ni eso pudo escribir el hombre que llama “robo” a los impuestos. La editorial, consultada para esta nota, prefirió no responder.

“La estafa política más grande de nuestra historia”. Este plagio fue descubierto por el periodista argentino radicado en Miami, José Benegas, y publicado en su blog en un artículo titulado “Javier Milei: la estafa política más grande de nuestra historia”. Benegas es abogado y Máster en Economía y Ciencias Políticas por ESEADE. En su blog, redes sociales, y columnas que escribe para el portal Infobae acostumbra a analizar temas de política, economía y temas afines. Si bien es un intelectual liberal, es un fuerte crítico de la figura de Milei y de las nuevas derechas, hecho que analizó en su libro “Lo impensable: el curioso caso de liberales mutando al fascismo”. Benegas cuenta que descubrió el plagio por la misma época en que fue publicada en NOTICIAS la investigación por los plagios de “Pandenómics”.

Para Benegas, el hecho de que el movimiento que acompaña a Milei “mire para un costado” ante hechos como las denuncias de plagio, es prueba de “hasta qué punto Milei es importante para este movimiento” ya que se le “tolera cualquier cosa”. Benegas define al fenómeno de las nuevas derechas como “un nacionalismo cristiano” y fecha su inicio con la aparición de la figura de Donald Trump en Estados Unidos. “Tienen la intención de disfrazarse de liberales. Esta obsesión por ‘la cultura pura’, que reemplaza de alguna manera la idea de ‘raza pura’, tiene su origen desde mi punto de vista en el nacional socialismo de la década del 30’. No quiere decir que sean lo mismo, pero las ideas vienen de ahí. Milei es el disfraz perfecto de este conservadurismo religioso que prácticamente quiere volver a la Edad Media”, sentencia Benegas.

El escritor también señala que este nacionalismo católico ha generado autocensura hacia adentro del mundo liberal. “Hay mucha gente que piensa como yo y tiene miedo de hablar y ser tildados de ‘liberprogres’”, dice Benegas. Benegas también asegura que alrededor de Milei existe un cerco mediático para protegerlo. “No se le hacen preguntas o repreguntas. En el caso de la nota sobre el plagio de “Pandenómics” es evidente. Es una vergüenza la forma en la que no repercutió la nota de NOTICIAS”, sentencia.

Honoris Causa

El lunes 12 de diciembre, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) le otorgó a Milei el título de Doctorado Honoris Causa y Profesor Visitante, distinciones que suelen ser entregadas a personas destacadas en ámbitos académicos. Dicha condecoración produjo la renuncia del economista Roberto Cachanosky, quien se fue afirmando que la decisión de otorgarle el Honoris Causa a Milei “arruinó el prestigio de ESEADE”. “No pueden entregarle estos títulos a alguien que está probado que hizo plagio”, sentenció Cachanosky, consultado por NOTICIAS.

Los otros plagios. En su libro de 2020 “Pandenomics”, Milei robó el trabajo de diversos autores, entre ellos, el físico mexicano y egresado de Oxford, Salvador Uribarri; el físico español de la Universidad de Murcia, Antonio Guirao Piñera, y hasta la economista jefe del FMI, Gita Gopinath. También hay una copia del texto introducción del “Informe WEO (World Economic Outlook) Abril 2020”, y “El FMI prevé la peor recesión desde la Gran Depresión”, publicado el 16 de abril del 2020 en la página web de la “Foment del Treball Nacional”, una confederación que representa desde 1771 a los empresarios catalanes. En la página 241 Milei comenta una estimación de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), cuyo artículo no menciona pero es “El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición. Estimaciones actualizadas y análisis”.

Pero ya antes había habido otros casos. En 2021, el sitio “Medium” había revelado que varias de las publicaciones de Milei en Infobae y en El Cronista tenían párrafos plagiados, réplicas exactas de intelectuales canónicos de la tradición liberal, como Henry Hazlitt, Ludwig Von Mises, Friederick Hayek o Murray Rothbard. En aquel momento Milei argumentó que, al ser “notas de divulgación”, no había necesidad de nombrar a los autores, por un tema “de practicidad”. “Yo escribo columnas desde 1985. Siempre se citan los autores: siempre. Si no, hacés plagio”, opinó Cachanosky. Nuevamente, Javier Milei fue consultado por NOTICIAS sobre este prólogo, pero, igual que como sucedió con “Pandenomics”, el diputado prefirió no contestar.

Denuncia

Salvador Uribarri es un físico mexicano egresado de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Por NOTICIAS se enteró en mayo del año pasado que Milei había plagiado su trabajo “Las matemáticas de las epidemias: caso México 2009 y otros”, que escribió junto a ALberto Rodriguez y Jorge Cervantes, y que salió publicado en la revista “Ciencia ergo sum”, que depende de la Universidad Autónoma del Estado de México.

“Al enterarme del plagio, avisé al editor de la revista, y me indicó hacer una denuncia de hechos ante el abogado general de la Universidad. Lo sorprendente es que Milei ni siquiera hizo el intento de parafrasear el texto. A decir verdad, no nos preocupa mucho el plagio en sí, pero sí que gente como Milei, que ya tiene un historial de plagios, llegue a ocupar puestos de representación popular”, dijo Uribarri a NOTICIAS en esa ocasión.

por Tomás Rodríguez y Juan Luis González