Juicio Político a la Corte: el FDT descarta los chats como prueba

De cara al juicio político que impulsa el Frente de Todos contra la Corte Suprema de Justicia, la abogada peronista y apoderada de la coalición gobernante, Graciana Peñafort, confirmó que no se usarán como prueba los chats que involucran a los miembros de la corte - Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti - con empresarios y referentes políticos de la oposición, en el hecho conocido como “el escándalo de Lago Escondido”. Sin embargo, la abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, adelantó que "una vez que se presenten pruebas" contra los integrantes del máximo tribunal "va a ser muy difícil votar en contra", según declaró Peñafort a Futurock.

Los chats que comprometen, entre otros, al ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, no podrán ser usados como prueba, ya que se trata de una filtración de una conversación privada surgida de una investigación del medio PERFIL. Debido a esto, no podría ser admitida como prueba, en línea con lo que en Derecho se conoce como “doctrina del fruto del árbol envenenado”, la cual establece que en un proceso legal no podrán usarse pruebas obtenidas por vías no legítimas.

En su lugar, la estrategia del oficialismo estará orientada a señalar un presunto favoritismo de la Corte en favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos coparticipables: en diciembre, a través de un fallo, la Corte le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, los cuales habían sido redireccionados a provincia en 2020, para solucionar un conflicto con la policía bonaerense que puso en jaque a la seguridad provincial.

Corte Suprema

La otra pata de la estrategia del oficialismo contra la Corte será buscar respaldo público en las organizaciones de Derechos Humanos para alegar faltas en esta materia por parte de los magistrados.. Hace unos días, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, entre otras organizaciones, manifestaron su apoyo a la "iniciativa presidencial de pedir el Juicio Político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Dicho aval se ampara, según el posicionamiento de dichas organizaciones, en el “accionar profundamente antidemocrático de esta Corte Suprema, que ha intentado garantizar, por todos los medios, la impunidad de los genocidas”, en referencia a quienes incurrieron en la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Como ejemplo de esto, citan “el procedimiento penal popularmente llamado ‘el 2x1’ - polémico fallo que en 2017 buscaba acortar la pena a un ex represor y que fue duramente rechazado por buena parte de la sociedad - “la desidia en la confirmación de las condenas a esos y otros criminales y la lentitud en la resolución de los casos que llegan a consideración de la Corte”. Con esto, el objetivo es demostrar la no legitimidad del accionar de los magistrados.

Las reuniones de la Comisión de Juicio Político iniciarán el 26 de enero, continuarán el 2 de febrero con la argumentación formal de casos ya presentados, y tendrá el pico máximo de tensión institucional el 9 de febrero.