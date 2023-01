Temblores esenciales, la enfermedad que sufre Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, anunció a través de sus redes que padece temblores esenciales, un trastorno del sistema nervioso que produce temblores en el cuerpo, sobre todo en las manos, la cabeza, la voz y las piernas. El funcionario lo reveló luego de que un tuitero hiciera un chiste en la red del pajarito con un imagen que lo muestra a Larreta agarrando una botella de agua con las dos manos. “¿Quién agarra una botella así?”, se burlaba el tuit. “Tomo el gu con las dos manos, pierdo al jenga y las selfies me salen movidas”, comenzó la respuesta del porteño, contestando a la burla.

“Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto. Me pasaba de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos”, siguió la respuesta de Larreta.

Luego, el porteño aclaró que “no es ni Parkinson ni una enfermedad degenerativa” y que “como se trata de una condición que no mejora ni empeora”, fue aprendiendo vivir con ella y no ocultarla.

“Y como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida. (...) Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo”, destacó Larreta, optimista.

Según los especialistas, aun se desconocen las causas exactas del temblor esencial, aunque lagunas investigaciones sobre el tema alegan que puede ser un problema del funcionamiento del sector del cerebro que controla la motricidad. También se sabe que en ocasiones puede ser una enfermedad hereditaria, y que se activa durante la madurez: en el 60% de los pacientes se encuentran antecedentes familiares de temblor.

El tratamiento del temblor esencial está orientado a disminuir los síntomas, ya que hasta ahora no tiene cura. Los tratamientos más eficaces para esta patología incluyen la ingesta de algunos fármacos como las benzodiacepinas, gabapentina y la primidona.

por R.N.