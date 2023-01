Gerardo Morales vs. Facundo Manes: secretos de una pelea por la candidatura 2023

La tensión es cada vez mayor. En el radicalismo aseguran que se vive un proceso de unidad con pocos antecedentes, pero apenas se escarba en la interna del centenario partido surgen las diferencias. Gerardo Morales y Facundo Manes continúan con su carrera presidencial y el tiempo para definir un candidato o se acaba. Sólo una certeza comparten desde ambos bandos: separados serán presa fácil del PRO. Pero nadie se baja.

Por ahora, las estrategias están bien diferenciadas. En lo que va del año, Morales organizó una cumbre partidaria en Mar del Plata, ta, se reuniór reunió con Horacio Rodríguez Larreta a e hizo un acuerdo programático con Elisa Carrió para trabajar de manera conjunta. Radicalismo, PRO y Coalición Cívica: todo Juntos por el Cambio. En la misma semana, Manes apenas estuvo presente a través de dos mensajes de Twitter: uno con fotos en la playa, otro con la condena al ataque a la democracia en Brasil. Su año electoral aún no comenzó.

La campaña

El gobernador de Jujuy ya asumió que la idea de que la UCR llegue a las PASO con un sólo candidato no será posible. Por eso, como presidente del radicalismo, diagramó una serie de objetivos concretos para llegar a marzo y realizar un congreso partidario en el que los que se presenten cumplan con los tres pasos establecidos.

“Primero los radicales tenemos que tener un programa de gobierno consensuado”, dicen cerca de Morales. Y luego agregan: “En segundo lugar, realizar un acuerdo de gobierno con los partidos de la coalición”. Una vez que esos primeros puntos se concreten, llegaría el que más urticaria genera: “Finalmente acordaríamos las candidaturas: nosotros proponemos las fórmulas cruzadas, como garantía de que los pactos entre espacios se van a cumplir”.

Morales empezó el año apurado por cumplir los primeros dos puntos. Realizó un congreso partidario en Mar del Plata para empezar a acordar el programa ama de gobierno de la UCR y luego comenzó una serie de reuniones con los equipos de trabajo de otros espacios: primero c con Larreta y con sus colaboradores, luego con Carrió. En los próximos días, su equipo se encontrará con los referentes económicos s de “Lilita”.

La primera cumbre del año no estuvo exenta de polémica. Tuvo ausencia notorias: además del propio Facundo Manes, no fueron Carolina Losada, a, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez ni Alfredo Cornejo, entre otros. “La reunió reunión era del pa partido: el que faltó tiene que explicar por qué no vino”, se justificó uno de los asistentes ante la pregunta de NOTICIAS.

Cerca de Manes, protestan: “Esta reunió reunión llamada de forma temprana por Morales fue un problema: si querés unificar el partido, no podés tener un interés p personal. Hay que definir las cosas en conjunto, no sólo puede ordenar el presidente”. Y completan: “El problema de Gerardo es que e no sabes si te convoca como líder del partido o como candidato. Se mezcla todo”.

La tensión radical llegó a tal punto que nadie confía demasiado en el otro bando. Reprochan, incluso, que algunos dirigentes de primera línea estaría estarían an trabajando para candidatos del PRO. La posibilidad de llegar con un candidato fuerte para competirle a Larreta y Bullrich se diluye.

“Ofrecimos una interna a Manes para definir la candidatura y no quisieron”, comentan desde el rincón de Morales. Querían hacer cuatro debates televisados en el verano y someterse a las urnas para que saliera un ganador, pero del otro lado desconfiaron: “Fue una idea que no se desarrolló, nunca hubo una negociación seria. Además, en un año cargado de elecciones provinciales y nacionales, hacer que la gente vote una vez más no tenía sentido”, argumentan en el entorno del neurocientífico.

Stand by

Mientras el gobernador de Jujuy se muestra activo, el 2023 no empezó para Manes, al menos públicamente. Estuvo descansando en Pinamar y comandando una serie de reuniones desde la costa. Pero con perfil absolutamente bajo. Apenas trascendieron una serie de fotos que se sacó en la playa con algunos seguidores. Por ahora, nada más.

Una vez que regrese de la playa, Manes volverá a recorrer el país. Quiere seguir la campaña de cara a la gente, tal como la venía realizando: “Facundo está pensando en transformar el país, no se engancha en la discusión partidaria”, explican. Pero para ser el candidato radical tendrá que discutir puertas para adentro en algún momento.

“Las acciones de Morales son para el microclima. No le interesan a nadie más”, dicen cerca del neurocientífico para restarle importancia al comienzo de año furioso del gobernador de Jujuy. Y completan: “Creo que lo más importante ahora sería unificar al partido, y recién después ver el tema de las candidaturas”.

En algo coinciden los dos posibles candidatos del centenario partido: a diferencia de lo que sucedió hasta el 2021 en Juntos por el Cambio, donde dominaba el PRO y los demás espacios acompañaban, en esta oportunidad quieren competir de igual a igual. Al menos un radical tiene que llegar con chances de ganar las PASO.

“Estamos más unidos que nunca”, dijo Martín Lousteau cuando terminó la primera cumbre del año. Pero del otro lado desconfían: “Dicen que estamos unidos, pero la UCR tiene dos bloques en el Congreso. Si tan juntos estamos, empecemos por unificarlos”, protestan los disidentes. En el inicio del 2023, el radicalismo es un todo contra todos.