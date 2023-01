Ángel de Brito tildó de "cínico" a Alberto Fernández

A través de su cuenta de Twitter, Ángel de Brito criticó al presidente Alberto Fernández y lo tildó de “cínico”. “Alberto Fernández: 'Gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente'. Cuando pensabas que no pueden ser más cínicos….No solo hunden al país, sino que se burlan de todos nosotros”, tuiteó De Brito lapidario.

El comentario del conductor de LAM (América) se refirió a los dichos del primer mandatario en entrevista con el medio brasileño "Folha de Sao Paulo" en donde declaró que “gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente; la gente ve en el diario que va a subir el combustible y entonces empieza a aumentar por las dudas”.

En el pasado, De Brito manifestó cierta aprobación hacia el gobierno de Fernández. En 2020, durante la pandemia Covid-19, la conductora Nara Ferragut lo entrevistó para su programa de El Nueve, "Nara que ver", y le preguntó sobre el gobierno de Alberto Fernández. “Les tocó una situación mundialmente imposible, por todo lo que estamos pasando con la pandemia. Me gustaron las medidas sanitarias que se tomaron a tiempo, en forma, antes que en el mundo. Hubo muchas cosas que me gustaron”, manifestó en su momento De Brito, en relación a las medidas del gobierno para contener la crisis desatada por el virus.

Luego, puntualmente, habló sobre Alberto Fernández en términos elogiosos: "Él me parece un tipo muy didáctico a la hora de hablar. Me gusta escucharlo, hay cosas que no comparto, obviamente, pero me gusta cuando lo escucho explicar, se nota que está interiorizado de los temas”, opinó el conductor, aunque también aclaró que “No pertenecía ni militaba en ningún partido político”, más allá de que “obviamente tenía más afinidad más con unos que con otros”.

Hoy las cosas parecen haber cambiado, y De Brito se posiciona de forma mucho más crítica respecto al gobierno nacional. Si bien no es usual verlo al conductor opinando sobre estos temas - se maneja mucho más en el espectro del mundo del espectáculo y la farándula - en marzo pasado dio una entrevista a la Revista Seúl donde se explayó sobre sus tendencias políticas. Si bien aclaró que cree en el diálogo, muchos amigos suyos son kirchneristas y dialoga con ellos, se mostró muy duro a la hora de caratular a dicho movimiento político.

“No comparto valores que tienen y que expresan. Me parecen que algunos son una puesta en escena. Me parece que han usado a muchos sectores y a muchas minorías para sumar adeptos y realmente no piensan lo que dicen. Me parece que es especulativo y no me gusta el autoritarismo que muestran y que, además, ejercen”, sentenció en aquella oportunidad.