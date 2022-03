Mauricio Macri se mete en la interna en Boca

Como si algo le faltara para ganar centralidad, en medio del debate en el Congreso por la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri se metió en la interna de Boca. El ex titular de esa institución cruzó al vicepresidente y cabeza del Consejo del Fútbol xeneize. “Riquelme nos está arruinando. Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club”, disparó. Y las respuestas no tardaron en llegar.

“Qué casualidad que el mismo día que en el país se debaten cosas importantes, él esté hablando de Boca”, le respondió el actual presidente del club, Jorge Amor Ameal. Y luego hubo un desfile de ídolos de la institución que lo fustigaron.

El más duro de todos fue Jorge “El Patrón” Bermúdez: “Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede dar lecciones de cómo administrar, salga y hable mal de nuestro club”, indicó. El histórico delantero de Boca, Ángel Clemente Rojas, se sumó: “Yo no soy político, pero no se olviden de lo que hizo Macri en el país”, afirmó el ídolo.

Macri contó con la defensa de Carlos Mac Allister, ex jugador de Boca y ex secretario de Deportes de la Nación durante la gestión de Cambiemos. “A Boca le falta paz interior. A mí me da la sensación de que le falta madurez institucional”, dijo en una entrevista con ESPN, apuntando al Consejo de Fútbol. Y completó: “Si el presidente más exitoso de la historia de Boca te hace una crítica y no te la bancás, lo demás es política”.

Macri fue presidente de Boca entre 1995 y 2008. Durante su mandato, el club consiguió algunos de los logros deportivos más importantes de su historia y eso le sirvió de plataforma para lanzarse a la política.

La pelea entre Macri y Riquelme es histórica. Pero ahora, la política del club los vuelve a enfrentar. Por eso, las declaraciones del ex presidente no son casuales: en el 2023 habrá elecciones y él ya manifestó su favoritismo por Carlos Tévez, que asoma como posible candidato de la oposición. La disputa está lejos de terminar.

por R.N.