Enfrentados: Horacio Verbitsky vs. Aníbal Fernández

El tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solo dejó en evidencia las fricciones que existen entre los periodistas cercanos al oficialismo, sino que también destapó otras peleas entre albertistas y cristinistas. Una de las que más resonó en los últimos días fue la que sucedió entre el periodista Horacio Verbitsky y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

El ida y vuelta comenzó con una columna del periodista en su sitio "El cohete a la luna", en donde citó un tuit del ministro que había desmentido a Andrés Larroque. "El Cuervo" expresó que no se ha bía cuidado a la vicepresidenta durante las manifestaciones en contra del acuerdo (que terminaron con su despacho apedreado).

En un intercambio de tuits, Aníbal le expresó a Larroque: "Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina (Kirchner) sin que se diera cuenta, con personal civil". Esta frase fue la que recogió Verbitsky, quien aseguró: "De ser cierto sería ilegal y, más que en la categoría de cuidado entraría en la de seguimiento y/o espionaje" y agregó: "El argumento del cuidado fue el mismo que emplearon los espías de la AFI cuando fueron sorprendidos vigilando los movimientos de Cristina desde un auto estacionado frente al Instituto Patria, durante el gobierno de Mauricio Macri".

El ministro, luego de sus publicaciones dirigidas a Larroque, aclaró en más de una entrevista a qué se refería. Sin embargo, cuando fue consultado putualmente por lo que publicó Verbitsky, respondió sin dejar lugar a dudas que, entre ellos dos, no parecen estar las cosas muy bien: "Esa opereta no me la como... me importa un comino quién está haciendo la operación", declaró en un diálogo en Radio La Red.

Verbitsky no se quedó ahí y luego de escuchar al ministro escribió: "Lo fundamental es que confirmó que el ataque a Cristina fue deliberado aunque se cuidó de explicar cómo lo sabe. Un rivotril ahí".

por R.N.