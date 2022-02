Maximiliano Abad: "El próximo Presidente será radical"

El 2021 fue un año más que movido para Maximiliano Abad. Luego de varios meses de militar y de recorrer la provincia, el hombre se convirtió en el flamante presidente de la UCR bonaerense. Los que conocen el paño dicen que una sola interna radical equivale al trabajo de dos elecciones nacionales, y para cuando Abad ganó la suya era recién marzo. Todavía quedaba el cierre de listas -en la que, luego de años de insistir, logró convencer a Facundo Manes de presentarse como candidato-, y las votaciones primarias y generales y luego el debate por la re-reelección de los intendentes, ley en la que el protagonista de esta nota tuvo un rol clave para modificarla.

De todo ese toma y daca está descansando ahora Abad. El diputado bonaerense, donde es jefe del bloque de Juntos por el Cambio, se saca el traje de político por un rato y se acomoda en la punta de una larga mesa parrillera en General Madariaga. El intendente local, Esteban Santoro, lo invitó a compartir un asado en el arranque del 2022. En el medio de la comida y de la charla se cuela también NOTICIAS y, como no podía ser de otra manera, cuando llegan los postres también llega el debate político. Se prende el grabador.

Noticias: ¿Por qué el cambio de las re-relecciones de intendentes? La propia fuerza de usted había cambiado esa ley en el 2016.

Maximiliano Abad: Tomamos una decisión de convicción y de poder. De convicción porque limitamos definitivamente las reelecciones indefinidas algo que, con la reglamentación de 2019, quedó claro que no iba a suceder; y de poder porque coincidimos que no podíamos llegar a 2023 con la cancha inclinada en la Provincia. Nosotros queremos ganarle al kirchnerismo en todos los frentes, no podemos darles ventaja en ninguno, y en Buenos Aires la cancha estaba inclinada a favor de ellos. Muchos intendentes peronistas del conurbano encontraron una trampa de la ley con el pedido de licencias o renuncias, y si la ley continuaba como estaba, los intendentes peronistas iban a poder presentarse en 2023 y los de Juntos no. Necesitamos vencer a un modelo de concentración de poder con pretensiones hegemónicas y un modo autoritario de hacer política; que se encierra en sí mismo y que sigue sin escuchar el mensaje que nuestros compatriotas le dieron en las urnas. Para eso el radicalismo se ha propuesto volver a ser un partido de poder, y quiere gobernar Argentina.

Noticias: Ahora, eso generó un profundo debate en el espacio. Vidal habló de “privilegios de la política”.

Abad: Todos tienen derecho a opinar, pero por supuesto que no coincidimos en la opinión que tenía María Eugenia sobre el tema. Ella y Martín Lousteau dijeron que había que derogar el decreto, pero el decreto lo deroga el gobernador. Es su facultad, y por lo tanto eso no podía ocurrir. Ahora la ley tiene una cláusula cerrojo que dice que si el ejercicio del cargo se hace un solo día, se computa como mandato. Esta ley es mejor que la que aprobó su gobierno.

Noticias: El radicalismo cerró un año muy activo. ¿Se preparan para las PASO en el 2023?

Abad: El radicalismo tiene varios candidatos a Presidente, algo que es bueno para el partido pero también para la coalición. Gerardo Morales, Gustavo Valdés, y por supuesto Facundo Manes, que se animó a dar el paso, por nombrar a algunos. En 2023 la Argentina tendrá un presidente de la Unión Cívica Radical, estoy seguro.