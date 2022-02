Diego Valenzuela: "Horacio (Rodríguez Larreta) es nuestro principal referente”

Diego Valenzuela no tiene pinta de intendente, y mucho menos de uno con poder en el conurbano. No sólo porque hasta sus 40 años se dedicó al periodismo, a la historia y a la escritura, sino porque a la entrevista con NOTICIAS llega arriba de una Yamaha TT-R 230. Es una moto todoterreno para andar en la arena, de las que usan los adolescentes en los médanos de Pinamar, pero para Valenzuela es mucho más que eso. “Es mi cable a tierra. En el municipio me manejo con una Zanella”, dice, mientras insiste en el uso correcto y con protección del vehículo.

Valenzuela, que es intendente de Tres de Febrero desde el 2015, va a necesitar el casco que usó en el fin de semana que pasó en la ciudad costera también para la política. Desde que María Eugenia Vidal se refugió en la Capital, Valenzuela –junto a Néstor Grindetti de Lanús y Julio Garro de La Plata– se convirtió en uno de los hombres fuertes de Cambiemos en Buenos Aires. Desde ahí impulsaron –luego de una pulseada con Jorge Macri– el desembarco de Diego Santilli en la Provincia, y ahora empujaron, ya en una contienda abierta con la ex gobernadora, la re-re de los intendentes.

Noticias: Vidal tildó el cambio de “privilegios en la política”. ¿Hay una crisis en Cambiemos?

Diego Valenzuela: Creo que con lo que hicimos se mejoró la situación. Se le cerró la puerta a una trampa, producto quizá de la imprevisión o de la ingenuidad, de lo que fue el decreto original, que permitía que se genere una desigualdad entre los intendentes que no tomamos licencia y los que sí. La crítica de María Eugenia no lo comparto. Ahora se impide la reelección indefinida.

Noticias: ¿Usted, Garro y Grindetti están empoderados ahora que ella ya no está en Buenos Aires?

Valenzuela: Habiéndose mudado o tomado la decisión María Eugenia de trabajar en la Ciudad, es natural que los espacios se ocupen con aquellos que tienen una legitimidad política, territorial y electoral.

Noticias: ¿Larreta es su candidato?

Valenzuela: Venimos trabajando con Horacio desde hace más de veinte años. Es un tipo que va para adelante, que tiene ideas. Es nuestro principal referente, y eso no minimiza el rol de Mauricio o el de Patricia.

Noticias: En su momento usted tuvo buen diálogo con Alberto Fernández ¿Cómo está ahora?

Valenzuela: Es un vínculo de trabajo. Tengo una relación previa de cuando era periodista y él jefe de Gabinete. Lo saludé para fin de año, le deseé que tenga un buen año porque es el Presidente de todos.

Noticias: ¿Le contestó?

Valenzuela: Sí, y me manifestó la vocación de seguir trabajando en pos de que los bonaerenses de Tres de Febrero estén bien. Y esa es mi vocación, más allá de que en muchas ocasiones tengamos que marcar lo que no compartimos.

Noticias: ¿Con Kicillof cómo es la relación?

Valenzuela: Hay una praxis política que dificulta que uno pueda llegar a entendimientos. Me parece que un gobernador tiene que ver a los intendentes no como rivales sino como sus socios. Nosotros éramos muchas veces tratados como delegados a los que se les bajaba línea. También hay como una cosa de “nosotros podemos solos”. Bueno, la provincia hoy está peor.