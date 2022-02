Facundo Manes: “Necesitamos ideas, no egos”

Facundo Manes se sienta en uno de los paradores de Pinamar, donde vino a visitar a su familia luego de presentar su último libro en Mar del Plata. La obra estaba pautada para el año pasado, pero se tuvo que postergar por su decisión de participar en las elecciones. El neurocientífico devenido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se está acostumbrando a su nuevo rol de político y no le rehúye a los debates que caldean el verano entre el Gobierno y Juntos Por el Cambio.

NOTICIAS: ¿Cómo empezó el año luego de ser elegido como diputado?

Facundo Manes: Fui a San Francisco, California, porque soy profesor allá. No iba a ser candidato en marzo, entonces tuve que acomodar muchos compromisos internacionales que tenía, porque soy presidente de la Sociedad Internacional de Demencias Frontotemporales. Tuve que explicarles que mi país estaba en una situación especial y requería que la gente se comprometa. Por eso viajé ahora a California para explicarles un poco más en persona y arreglar todo.

NOTICIAS: ¿Entendieron su decisión de involucrarse en política?

Manes: No entendieron tanto, fue por mail en ese momento. Pero siguen protegiéndome, haciéndome sentir que sigo presente en la organización.

NOTICIAS: ¿Cómo ve que afectó la pandemia a la gente desde lo mental?

Manes: El impacto emocional de la pandemia es abrumador. Hoy en día los diarios de Estados Unidos o España hablan de la ansiedad, depresión, insomnio, estrés crónico. Países ricos y desarrollados que están poniendo como prioridad la salud mental… Imaginate un país como Argentina, que se está empobreciendo desde hace tiempo o perdió el trabajo en la pandemia.

NOTICIAS: ¿Cómo toma la división en el radicalismo luego de las elecciones?

Manes: Creo que por suerte ahora se solucionó y se logró la unidad, porque ahora está el radicalismo con Gerardo Morales de presidente y Martín Lousteau de vicepresidente segundo. La idea que me comentaron todos y leí es que se va a juntar todo el bloque y esa para mí es la mejor solución porque creo que la sociedad no solo nos reclama que estemos juntos sino que tengamos ideas claras. Por eso pienso que la solución a todas las divisiones que pasaron y pasarán es un acuerdo programático, ideas. La gente no quiere más alianza entre la cúpula, quiere ideas. Saber qué acuerdo programático va a sacar adelante al país, eso va a encaminar a la oposición, voy trabajar para eso. Que nos unan o nos separen ideas, no egos.

NOTICIAS: ¿Está de acuerdo cuando Morales reconoce que la deuda con el FMI la generó la oposición?

Manes: Creo que la deuda es una de los tres o cuatro temas de Estado junto a la educación, la matriz productiva, la geopolítica, son temas que tenemos que sentarnos todos a discutir. No solo involucra el presente sino el futuro de todos los argentinos. El problema que veo es que en el Gobierno hay una interna, una situación anómala, donde está el Presidente que no tiene tanto poder como la vicepresidenta que lo puso al poder. Si el Gobierno no resuelve la interna no puede pedir a la oposición que se siente a charlar.

NOTICIAS: ¿Le preocupa cuando Soledad Acuña habla de jóvenes ya perdidos por la educación?

Manes: La educación es algo que me preocupa desde que regresé al país en el 2001 y empecé a recorrer la Argentina. La educación para mí no es un eslongan, me cambió la vida como seguramente se la cambió a muchos más, yo no nací en una elite. Mi mayor arma para salir y avanzar fue la educación, o sea que para mí este tema es algo personal. No vine a luchar por un cargo, vine a luchar para que la sociedad presione por la modernidad, por el progreso.

NOTICIAS: ¿Quién es para usted Mauricio Macri?

Manes: Un ex presidente al que le reconozco el mérito de haber creado un partido político, de haber ingresado en la política y haber sido el presidente no peronista que terminó un mandato después de 90 años.

NOTICIAS: ¿Y Horacio Rodríguez Larreta?

Manes: Me parece un político profesional que desde chico sueña con ser presidente.

NOTICIAS: ¿Usted se considera presidenciable?

Manes: Creo que la Argentina, más que presidenciables o presidentes, necesita líderes. Ser líder es distinto a ser presidente, es alguien que articula una visión e ir para adelante. La Argentina necesita líderes inspiradores porque la sociedad está resignada, ya no cree en nada. Necesitamos liderazgos que conviertan la resignación en esperanza.