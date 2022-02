El reclamo a Aníbal Fernández y Sergio Berni: “Pelearse al pedo por los medios no sirve"

“Tenemos que dejar de pelear entre nosotros”, arranca Fernando "Chino" Navarro a propósito de los cruces mediáticos entre los ministros de Seguridad nacional y bonaerense, Aníbal Fernández y Sergio Berni. Conflicto que desde el Gobierno creen que opacó el éxito de la gira por Rusia y China.

Y que reavivó además las discusiones por la fractura del Frente de Todos que había dejado la renuncia de Máximo Kirchner: un conflicto que el Ejecutivo desactivo con rapidez con el nombramiento de un nuevo jefe de Bloque, Germán Martínez, con quien justamente Navarro funciona de enlace (es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete), en sintonía con Sergio Massa.

“Desde Jefatura de Gabinete, en Relaciones Parlamentarias, tratamos de coordinar la tarea de Sergio Massa y Martínez, y como trabajar el año legislativo que va a ser muy intenso. A Germán lo conozco y estuvimos acordando el funcionamiento”, explicó el “Chino” en diálogo con Wake Up (Delta 90.3).

El referente de los movimientos sociales y ex diputado reconoce los roces: “las aguas se han calmado. Seguramente cuando Alberto llegue se reunirá con Cristina”. Y anticipó la mirada de Alberto Fernández: “Tenemos que salir de la pandemia, de la herencia de Macri, poder crecer y reordenar el Estado conjuntamente con la sociedad”, un claro mensaje para el discurso que la presidenta Cristina Kirchner mantuvo en su última carta.

Al margen de ese diálogo esencial, molestan los cruces entre otros referentes, como el que protagonizaron Sergio Berni y Aníbal Fernández reavivaran el fuego. “Pelearse al pedo en los medios no sirve para nada”, señaló Navarro. “Si es para destruir y agraviarnos, romper los puentes no sirve. Hay que construir puentes, y donde no hay puentes buscar la forma de acercarnos”, agregó.

Cerca del ministro bonaerense insisten en que fue Aníbal el primero en abrir fuego. “Es poco serio que desde el gobierno nacional pongan un meme para tratar un tema tan serio como el de la droga adulterada y que costó la vida de tantas personas”, señalo Agustina Propato, diputada nacional y pareja de Berni. Navarro coincidió en que “en un tema tan caliente, con víctimas fatales”, la respuesta fue desacertada.

Propato insiste de todos modos que “el Frente de Todos no está cerca de romperse”. “Obviamente convivimos con diferencias y creo que frente a un tema como es el acuerdo con el FMI, hay que admitir diferentes miradas”, apuntó la ex senadora provincial. “Ha habido una crisis pero no hay ruptura dentro del Frente de Todos”, repite el ex ministro y hoy diputado, Daniel Arroyo, hombre cercano a Sergio Massa y al presidente.

“Un acuerdo con el FMI implica una reconfiguración del sistema político en cualquier país. Lo que significa para nosotros es mantener la bancada unida y acompañar al Poder Ejecutivo. Tenemos miradas diferentes pero todos queremos que al Gobierno le vaya bien”, apunta. “Todos quieren que al Presidente le vaya bien”, insiste Arroyo buscando despejar las dudas sobre segundas intenciones en el fuego amigo que lastima al Gobierno.

por R.N.