Debate en redes: qué dijeron los políticos de la cocaína adulterada

El caso estalló en la opinión pública el miércoles con una declaración del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que alertaba a la sociedad: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”. En ese momento, había 20 muertos y más de 70 personas hospitalizadas en diferentes lugares del conurbano bonaerense debido a la ingesta de cocaína adulterada. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad trabajaba intensamente para sacarla de circulación.

La repercusión que tuvo esta dramática situación en las redes sociales oficiales de diferentes organismos estatales y referentes políticos realmente fue llamativa. Antes que nada, tenemos que irnos unos días atrás para analizar un tuit de una cuenta oficial de Gobierno. El 21 de enero, la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires había publicado: “Anticipate a disfrutar como te gusta, sin poner en riesgo tu salud. Las sustancias psicoactivas pueden modificar tu percepción #ConSumoCuidado #ReCreo”. El texto estaba acompañado con una imagen que decía “Anticipate para disfrutar como te gusta. Prácticas saludables: analizá cuál va a ser tu límite. Matené un vínculo, no te aisles. Conocé el origen de lo que consumís”.

Una vez que se conoció el escándalo de la cocaína adulterada, el Ministerio de Salud de la Provincia realizó una nueva publicación al respecto: “Alerta. Si adquiriste cocaína en las últimas 24hs no la consumas. En caso de haberla ingerido y presentar síntomas como dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño, acudí de inmediato a tu centro de salud”.

En este caso, el tuit estaba acompañado por una placa con un destacado en rojo: “Alerta: Ante el reporte de fallecimientos y hospitalizaciones producto del consumo de cocaína envenenada en la provincia de Buenos Aires, para la zona del AMBA el Ministro de Salud recomienda: No ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 hs; Estar atento ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño. Acudir a un establecimiento de salud de inmediato si presenta estos síntomas”, entre otras sugerencias”.

Hay más, y ahora toman protagonismo los funcionarios. El mismo día que se conoció este problema, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández tuiteó a las 22:30 un listado con la frase “el consumo de drogas mata” que tenía la bandera de diferentes países pero cuando la leyenda acompañaba a la bandera argentina decía: “El que compró droga las últimas 24 horas descártela porque es de la mala” en una suerte de meme. A los pocos minutos, el tuit fue eliminado pero ya era demasiado tarde.

Casi al mismo momento en que se publicaba, Sergio Berni estaba en vivo en un programa de televisión y al ser consultado por la publicación de Aníbal Fernández, dijo: “No me causa nada de gracia lo que dijo Aníbal. Capaz que este problema para el Ministro es una sensación nada más…”. El escándalo fue tal que rápidamente Aníbal Fernández tuvo que salir en vivo en un programa de televisión para ¿aclarar? su tuit que había sido eliminado. ¿Y qué dijo?

Responsabilizó al CM, como lamentablemente suele pasar en estos casos: “Los pibes se equivocaron. Se subió eso y después lo borré”. A las 23:45 finalmente Aníbal publicó otro tuit: “Dejemos las cosas en claro. Acordé con Sergio Berni ayudarlo a tratar de advertir respecto del consumo de droga, atento a lo que estamos viendo. Mis compañeros subieron esa imagen suponiendo que ayudaría. Me pareció un horror y lo borré. Si alguien sé sintió mal, pido disculpas”.

Pero este no fue todo el show de Aníbal Fernández. Ante un tuit de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, Fernández dijo: “No existe el Estado ausente. Después que ella pasó por la provincia de Buenos Aires, semejante inútil, ya no queda casi Estado después de lo que dejó ella”. ¿Qué había escrito Vidal? “Este es el resultado de un Estado ausente, que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos.

Tenemos que entender que cuando no combatimos a los narcos dejamos que la droga se lleve a nuestros hijos”. Sobre la legalización de drogas, Fernández agregó: “No pienso que la mejor forma (para solucionar este tema) es la legalización”.

En cambio, Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, escribió en su cuenta de Twitter: “Para controlar y proteger a los usuarios hay que legalizar las drogas. De esa manera, el estado puede tener mayores herramientas para la prevención del consumo problemático y la contención para las personas con adicciones”.

Por las redes sociales y diferentes medios de comunicación se expresaron sobre esta situación diferentes referentes de la oposición como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Facundo Manes, Karina Banfi, Ricardo López Murphy, José Luis Espert, Martín Tetaz y Fernando Iglesias, entre tantos otros. Hasta el momento, las víctimas fatales son 22 personas y todavía 30 continúan hospitalizadas.