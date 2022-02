Misteriosos afiches con la tapa de NOTICIAS: acusaciones cruzadas en el Gobierno

Los carteles en las ciudades del país son una tradición, casi una institución. Pero, aunque no hay una sola persona que no haya visto uno, la mayoría desconoce el costo y la logística que implica empapelar las paredes de los barrios. Para el caso de los curiosos afiches en los que se reproduce la tapa de NOTICIAS que aparecieron en la Capital Federal y alrededores el martes 14 las estimaciones de mercado le calculan alrededor de dos millones de pesos. Eso es lo que sale llevar el rostro de Eduardo “Wado” de Pedro y la portada de esta revista a las calles porteñas, una acción en la cual este medio y la Editorial Perfil no tuvieron nada que ver. Sin embargo -y aunque esa plata invertida en un país quebrado no deja de levantar preguntas- el tema de fondo y la duda que habita en la mente de los popes del Gobierno, de todo el oficialismo, del ministro del Interior y también en esta editorial es otra. ¿Quién lo hizo? Y, sobre todo, ¿por qué?

Una de las manos derechas del ministro cuenta que este martes fue todo un día de sorpresas. Primero por los mensajes de curiosos que lo consultaban por la insólita cartelería, y segundo por la llamada que recibió a última hora. Era “Wado”. “Me pidió que averigue del tema, lo que me desconcertó. Hasta ese momento pensé que habíamos sido nosotros", cuenta. Esa era, claro, la lectura original de la mayoría: el líder camporista, como cuenta la tapa, está levantando en las encuestas y varios en ese espacio lo imaginan candidateable. Es un tema espinoso para De Pedro, que no quiere ni hablar de candidaturas y jura que si fuera por él no integraría ninguna boleta en el 2023. “¿Cómo anda el nuevo candidato K?”, fue una chicana que recibió “Wado” varias veces desde que salió la tapa, como le pasó en el acto que organizó Cancillería para recordar a Héctor Timerman.

Pero desde el wadismo esbozan una teoría que tiene alguna lógica. Primero aseguran que si hubieran sido ellos el cartel tendría al nombre del protagonista más visible. “Está mal hecho eso, apenas se lo ve a Wado. Si quisiéramos promoción lo más importante es que se lo vea a él”, dicen. Y de ahí sacan una conclusión: quien pegó la tapa de NOTICIAS por toda la Ciudad quiere, en verdad, molestar o ensuciar al ministro. Ese también es un razonamiento con cierto sentido, como podría atestiguar el mismo protagonista, que desde que salió la tapa y los falsos afiches viene recibiendo mensajes de recelo por varios de su espacio. “Lo están puteando muchos en La Cámpora. Pensá que ahí -más después de la última bronca de Cristina con la revista- no está para nada bien vista NOTICIAS”, cuentan. Es decir, según esta versión, habría varios en el espacio que creyeron que es el mismo “Wado” quien estaría intentando instalarse. De ahí el enojo.

De cualquier manera, el tema escaló hasta lo más alto del Gobierno. Varias hipótesis se tejieron buscando culpables. El que casi la liga de rebote es el empresario de la vía pública Carlos Girola: varios de los afiches aparecieron impresos sobre carteles suyos. Pero Girola -que según algunas versiones estaría por vender su empresa a Víctor Santa María, presidente del PJ porteño y secretario general del Suterh que viene sumando músculo en el negocio de la publicidad- asegura que no tuvo nada que ver, y que los carteles aparecieron “pegados por la libre”, es decir que se hicieron de manera clandestina. Un misterio. Otro apuntado, sospechoso casi inevitable por su trayectoria en este rubro, fue Enrique Albistur, ex secretario de Medios K y operador todoterreno del peronismo. Pero “Pepe” está dentro de la lista de los damnificados: varios lo consultaron pensando que había sido él el de los carteles. Semana agitada para Albistur, que de cualquier manera se rio de la interna palaciega. “Es de los más inteligentes de ese espacio, ¿cuál sería el problema de que tenga aspiraciones”, decía el esposo de Victoria Tolosa Paz.

Hay otros, que ya miraban de recelo a Wado, que no comparten la tesis de la inocencia. “Es él, ¿quién más va a ser? Seguro fue él, se está queriendo instalar”, contaba un albertista con cargo. Desde Interior aseguran que están haciendo un relevamiento de los afiches e investigando el tema para descubrir al autor. Un laberinto de versiones, con una falsa tapa de NOTICIAS en el medio.