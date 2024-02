Qué decía el director de Comunicación Digital de Milei sobre vivir del Estado

Se dio a conocer quién será el flamante titular de la Dirección General de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei. Finalmente, Juan Pablo Carreira, antes vinculado a La Derecha Diario, es el elegido para encabezar una de las áreas más delicadas de la Casa Rosada. Proveniente del riñón del consultor Fernando Cerimedo, el nuevo funcionario tuvo como gran antecedente su trabajo en coordinación de varias cuentas en redes sociales en la campaña presidencial libertaria.

“Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia. Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha. Nada más que agradecerle a @JMilei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento”, expresó Carreira en su cuenta de X.

“Gran Noticia y merecido Juan. Has sido uno de los principales soldados de la batalla cultural. VLLC PD: ¿seguirán jodiendo que yo soy Doe? Jajaj”, felicitó Cerimedo a su ex empleado. Un dato no menor, es que Carreira utilizaba, en su labor durante la campaña presidencial, el seudónimo de Juan Doe, un usuario de la red social X que manifestaba su implacable militancia libertaria en diversos posteos.

El periodista Nacho Giron, en su cuenta de X, subió un mensaje de Carreira de aquellos años de militancia opositora. En ese breve posteo, Juan Doe escribió: “Pero que decís nabo.Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado”. Al parecer, el triunfo de Javier Milei, en las elecciones nacionales de finales del año pasado, provocó un cambio de opinión. Este martes, después de anunciar el nombramiento de Carreira, el tuit de la noche del 11 de junio del 2022 ya no aparece en el muro de la cuenta. NOTICIAS intento comunicarse con el usuario Juan Doe, consultando sobre el tuit que fue novedad en diversos medios, pero hasta el momento no hubo respuesta.

