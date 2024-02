Qué hay detrás del fin del silencio de Cristina Kirchner

Se suele decir que los gobiernos que recién comienzan tienen cien días de gracia, en los que la oposición mantiene una tregua para dejarlos desembarcar en la administración pública e incluso para que las críticas prematuras no puedan malinterpretarse como golpismo. Pero en estos tiempos modernos, apurados por las redes sociales, todo se adelanta. A poco más de dos meses de haber asumido, Javier Milei recibió el primer desaire de la principal líder de la oposición: Cristina Kirchner.

La ex presidenta, que estaba manteniendo un prudente silencio frente al avance reformista del Gobierno, decidió volver a escena con sus ya clásicos textos, que en el pasado eran cartas y ahora se presentan como “documentos de trabajo”. Este documento se llama “Argentina en su tercera crisis de deuda”.

¿A qué se debe el regreso epistolar de CFK? La principal tesis que circula entre los diputados de La Cámpora es que CFK se vio en la obligación de salir a hablar (o escribir) porque el pasado 8 de febrero el periodista Roberto Navarro, dueño de El Destape, hizo una editorial en la que dijo saber “qué piensa Cristina” sobre Milei. “Cristina cree que Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar, es decir que siempre redobla la apuesta y nunca va para atrás, y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia, incluyendo al peronismo, con poco coraje para enfrentarlo”, definió aquella mañana en su canal de streaming.

Las palabras de Navarro no cayeron bien en los oídos de la ex presidenta y comenzaron a correr versiones sobre cómo había llegado a esas conclusiones. Se especuló con que, en una charla con CFK, sobreinterpretó sus palabras, o que había reconstruido el pensamiento de la ex presidenta a partir de diálogos con dirigentes cercanos a ella, incluido el dueño de un medio. En la mañana del miércoles 14, cuando se conoció la carta de CFK, Navarro dio una explicación de lo que pudo haber pasado. “Se adelantó el tiempo en que pensaba salir a hablar. Supongo que por lo mal que cayó en la militancia su postura”, sostuvo el periodista y reafirmó su editorial de la semana anterior, aunque haciendo una salvedad: “Cristina no se contradice en esa carta. Antes hablaba de las formas y ahora habla del fondo, que para mi gusto es lo más importante”. La novela entre la líder y su periodismo militante promete más capítulos.

Interna

Detrás de la necesidad de CFK de dejar en claro su postura crítica con la gestión de Milei está en juego el futuro de la oposición. Hoy el peronismo y el kirchnerismo en la Cámara de Diputados se muestra homogéneo, pero está en duda cuánto se podrá sostener en el tiempo porque, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, comienza a tejerse una interna que podría traer coletazos de magnitudes desconocidas. Todo se aceleró con la renuncia de Jorge Ferraresi a la vicepresidencia del Instituto Patria. El intendente de Avellaneda era uno de los líderes del Grupo Ensenada, que a fines del 2022 comenzó a reunirse con otros intendentes del conurbano bonaerense para impulsar la candidatura presidencial de Cristina, que luego se frustró.

Tras la derrota electoral de Sergio Massa, este grupo decidió reorganizarse detrás de “la única propuesta fuerte que quedó”, según dijo el intendente de Ensenada, Mario Secco, al día siguiente del balotaje del año pasado, el 23 de noviembre. Se refería al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esta intención del Grupo Ensenada busca presionar a Cristina para que libere la interna a una discusión más abierta y se ponga la renuncia de Máximo Kirchner al PJ bonaerense sobre la mesa para así poder proponer a Kicillof. Para Cristina es un desafío complejo por lo que representa cada uno en su valoración personal. La están obligando a elegir entre sus dos hijos: el biológico y el hijo político.

Kicillof todavía no recogió el guante de este pedido de los intendentes del Grupo Ensenada, que también incluye a su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “el Cuervo” Larroque, ex secretario general de La Cámpora. Al final del día Kicillof hará lo que le diga Cristina, así como cuando en el 2021 le pidió abrir su gobierno para incluir a Martín Insaurralde como jefe de Gabinete en lugar de su amigo Carlos Bianco. Aquel episodio todavía genera discusiones dentro del justicialismo bonaerense. Hoy los grupos en puja están bastante claros: por un lado está La Cámpora, con Máximo Kirchner al frente, a lo que se suma el Frente Renovador de Sergio Massa y algunos pocos intendentes que todavía responden a Insaurralde. Del otro lado está el Grupo Ensenada, liderado por Mario Secco y Jorge Ferraresi, y los acompaña Carlos Bianco, que tendría intenciones de presentarse como candidato a intendente en Quilmes, donde la camporista Mayra Mendoza no tiene reelección.

Otra vez, CFK vuelve a convertirse en el centro que unifica al kirchnerismo. Si ella decide correrse de la discusión, los liderazgos y la sucesión se ponen en tela de juicio. Sin ella se rompe, con ella se unifica. ¿Qué hará? En el 2019 eligió a Alberto Fernández, y en el 2023 acompañó a Massa. Ahora, la “orga” espera una señal para el 2025.