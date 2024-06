Qué propone el dictamen alternativo de la Ley Bases de Martín Lousteau

El senador Martín Lousteau, quien actualmente preside la Unión Cívica Radical, presentó un “dictamen alternativo” a la ley Bases. En su cuenta personal de la red social X, el economista dio a conocer en detalle de que tratara su propuesta para ser presentada ante sus pares en la Cámara Alta.

“Queremos actualizar bimestralmente el presupuesto de las universidades nacionales según la inflación. La educación debe ser un servicio esencial El Poder Ejecutivo Nacional no dificultará el normal funcionamiento de organismos como el CONICET, el INCAA,el INTI o el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros”, destacó el radical en su tuit y añadió: “No se delegarán facultades al Poder Ejecutivo. Las obras que tengan un avance de más del 75% o financiamiento internacional deben terminarse”.

Sobre los temas de mayor impacto para el oficialismo, como jubilaciones, RIGI, privatizaciones y blanqueo; el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner señaló: “Proponemos actualizar los haberes según la inflación para mantener el poder de compra que tenían en diciembre de 2023. Proponemos que la RIGI se concentre en el desarrollo de sectores estratégicos a la vez que protege y promueve a las PyMEs. Excluimos del listado de empresas a privatizar al Correo Argentino, Radio y TV Argentina y Aerolíneas Argentinas. Proponemos que quienes hayan blanqueado en los últimos 10 años, aquellos que estén procesados por lavado, que no sean residentes o que sean testaferros no puedan acceder a este régimen”.

Dentro del mensaje del senador, en el punto “El Poder Ejecutivo Nacional no dificultará el normal funcionamiento de organismos como el CONICET, el INCAA…”, varios medios analizaron que fue un gesto hacia su pareja Carla Peterson. Hace días, numerosos sectores criticaron duramente la producción de la película “No me rompan”, protagonizada por la pareja de Lousteau, que obtuvo 19.845.000 pesos del INCAA, en concepto de “masa salarial” , dirigidos a Pan Contenidos SA para aquellos que intervinieron en el film. La propuesta del legislador apunta a la autonomía del manejo presupuestario del organismo.