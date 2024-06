Durante la primera semana de junio, el gobierno designó 110 a funcionarios

La Fundación Innovación con Inclusión dio a conocer un informe sobre los funcionarios gubernamentales designados por decretos, decisiones administrativas y resoluciones ministeriales dictados por las diversas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. El periodo vinculado del documento es del lunes 3 de junio al viernes 7 de junio inclusive.

La organización no gubernamental tomó como fuente de información, para la elaboración del reporte, la página oficial del Boletín Oficial de la República Argentina. En el escrito digital se pudo corroborar las nuevas designaciones que se desarrollaron en tan solo 5 días. El numero total alcanzó los 110 funcionarios, en las distintas carteras del gobierno conducido por Javier Milei.

Los organismos del ejecutivo que sumaron nuevos funcionarios designados fueron: Presidencia de la Nación (15), Jefatura de Gabinete (7), Ministerio de Justicia (7), Ministerio de relaciones exteriores, Comercio Exterior y Culto (4), Ministerio del interior (8), Ministerio de Seguridad (6), Ministerio de Capital Humano (14), Ministerio de Economía (37), Ministerio de Salud (7) y Ministerio de Defensa (5).

De estas designaciones la mayoría perteneció a la cartera económica, conducida por el ministro Luis Caputo, seguido por Presidencia de la Nación y, tercero en el podio, el cuestionado Ministerio de Capital Humano. En la semana evaluada, se anunció en el Boletín Oficial un total de 175 actos publicados. Se contaron 82 Resoluciones, 54 Decisiones Administrativas, 36 Decretos, 2 Resoluciones Generales, una sola Resolución Conjunta y ningún DNU.

Una de las mayores criticas al ex jefe de Gabinete, Nicolas Posse, fue su lentitud en nombrar designaciones en los diversos ministerios del gobierno que él, como coordinador de ministros, no llegó a solventar en tiempo y forma. En su primera y última comparecencia en el Senado de la Nación, se pudo verificar que continuaban en sus cargos jerárquicos 1867 funcionarios designados por ex presidente Alberto Fernández.

La eyección temprana de Posse del gobierno libertario, lo ubicaron como el jefe de Gabinete que menos tiempo ocupó el cargo, desde que se creo ese rol en la década de los noventa. Un tipo de patrón a tener en cuenta, conociendo las sistemáticas bajas de diversos funcionarios alineados a La Libertad Avanza, en las distintas carteras, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación.