Los cruces tuiteros de Martin Tetaz con La Libertad Avanza

La Cámara de Diputados aprobó una nueva fórmula de aumento de las jubilaciones y los bloques opositores quedaron al borde de los dos tercios de los votos para rechazar un eventual veto presidencial. La furia que reina en los pasillos de la Casa Rosada contra los radicales por haber votado la nueva fórmula provisional se manifestó en las redes sociales.

Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la izquierda, entre otros, acumularon en el recinto 160 votos para aprobar una nueva fórmula de movilidad provisional que otorgaría un aumento adicional de 8,5% a las jubilaciones. Un proyecto que desde el Poder Ejecutivo se prometió, de manera contundente, su veto total.

“LES DEJO ESTE TWEET PARA QUE LE QUEDE CLARO A TODO EL MUNDO: NO VOY A ENTREGAR EL EQUILIBRIO FISCAL DE NINGÚN MODO. DEFENDERÉ LA CAJA A VETO PURO SI ES NECESARIO. A puro déficit fiscal empobrecieron al País, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC !!!”, fue el posteó del mandatario libertario, en su cuenta de la red social, usando caracteres en mayúscula en casi la totalidad del mensaje. Minutos después Javier Milei compartió dos imágenes de un león cuidando una caja rodeada con ratas, desarrollado por Inteligencia Artificial.

Ante los dichos del presidente, Martín Tetaz respondió: “Presidente, le pido que no retuitee cosas que no tienen sentido. El proyecto aprobado tiene un costo fiscal de 0,45% del PBI y solo devuelve a los jubilados lo que la inflación de enero les sacó (su propia licuadora) Si el equilibrio fiscal que usted viene a proponer es ajustar a los jubilados, entonces usted no trae ningún cambio; es el mismo ajuste que les hizo Sergio Massa el año pasado. Por otro lado, tenga en cuenta que el proyecto radical se aprobó con 2/3 del congreso, que es el número que se necesita para insistir si usted veta. Mejor guarde su energía para combatir a la casta”.

Al legislador de la UCR, el troll libertario reconocido como Juan Doe, usuario creado por Juan Pablo Carreira, contestó: “0,45% del PBI nos pone de vuelta bajo déficit fiscal. Eso NO VA A PASAR con Milei de presidente. Capaz podés intentar ser candidato a ver cuánto sacas y si ganas podés tener todo el déficit que quieras”.

Lucas Llach fue mas puntual con respecto al tuit de Tetaz. "¿Por qué no votan al mismo tiempo cómo financiarlo? Martín Tetaz tenía un muy buen proyecto de regla fiscal que obligaría a eso, a bajar algún otro gasto o subir algún impuesto”, destacó el el economista y ex vicepresidente del Banco Central y del Banco de la Nación Argentina.

“Es exactamente lo que votamos cuando reinstalamos el impuesto al tabaco (en contra de la voluntad de LLA) y el compromiso del gobierno de reducir 0,4 puntos del PBI el gasto fiscal, dentro del paquete fiscal que votamos juntos a Bades”, concluyó Tetaz en el hilo de la red social antes llamada Twitter.