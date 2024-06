Eduardo Feinmann pidió la cárcel para Cristina Kirchner

“Lo mínimo que le tendrían que dar a esta delincuente”, expresó, de manera contundente, Eduardo Feinmann en su cuenta personal de la red social X. El periodista reposteó una imagen de una tapa del diario Clarín con la frase "Juicio de la Obra Pública. Piden 12 años de prisión para Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua en cargos públicos”, acompañado de la fotografía de la ex mandataria.

Lo curioso del posteó del conductor televisivo es que, en la captura de la imagen del diario, se visualizaba la foto de perfil de José Luis Espert. Esta curiosidad no paso inadvertido entre los usuarios de la red social que se lo hicieron notar al presentador de la primera mañana de Radio Mitre. La mayoría de los comentarios en la cuenta de Feinmann fueron con implacables indirectas y fuerte dosis de humor ácido.

“Che edu… fijate que la foto es de @jlespert. Por si no querían que se note lo independiente que sos como periodista, no se…”, advirtió un usuario al periodista de La Nación +. Otro seguidor, remarcando la imagen del diputado liberal en la tapa de la discordia, disparó: “Jajajajaja no te importa nada chavon. Tené un poco de orgullo y amor propio”.

“Edu, si te van a decir lo que tenés que publicar, por lo menos mandá la foto desde tu sesión y no de la de Espert”, le remarcó el abogado peronista Guillermo González Moreno. Otro perfil destacó lo ocurrido con el siguiente breve mensaje: “Llegó el sobre de Espert diciendo que tenías que públicar”.

Lo curioso es que el planteo de Feinmann, en su cuenta de X, esta vinculado a un pedido del fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar que fue realizado en febrero de este año. Un delay que algunos de los participantes del hilo, de la red social antes llamada Twitter, se lo hicieron notar.

Hace cuatro meses, el funcionario judicial había pedido que la ex presidenta de la Nación sea condenada a 12 años de prisión, por el caso de las 51 obras públicas, que recibió el empresario santacruceño Lázaro Báez y que, en ese caso, se le aplique el delito de asociación ilícita.