Manes: “No hay nada más urgente que acabar con el hambre”

El diputado nacional, Facundo Manes, junto a un grupo de diputados de distintas fuerzas políticas, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde precisiones sobre los alimentos almacenados en galpones. “Gobernar es priorizar y no hay nada más urgente que acabar con el hambre. Este compromiso debe concretarse con decisiones políticas, y en la disposición inmediata y sin trabas de los recursos necesarios. Es una emergencia ante una catástrofe real", declaró el neurocientífico.

“El problema del hambre no es una cuestión de escasez de comida. Es un problema de organización y de eficacia en las políticas públicas. Se trata de garantizar un derecho humano básico", destacó Manes y afirmó que “no hay algo más urgente e indispensable que acabar con el hambre. Para resolverlo debe existir una voluntad política real". Por otra parte, explicó que “las personas que no se alimentan, o no lo hacen adecuadamente, tienen un impacto en la salud en el presente y también en el futuro. Solucionar este tema es una deuda moral de toda la sociedad y no hacerlo es una hipoteca para nuestro futuro”.

La iniciativa legislativa, que firman además los diputados Natalia de la Sota, Mónica Fein, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Manuel Aguirre y Daniel Gollán, exige al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que brinde precisiones sobre los alimentos almacenados en galpones que la Casa Rosada se niega a repartir pese a los reclamos de organizaciones sociales, la Iglesia y de una orden impartida por la Justicia Federal.

El texto presentado resalta que la situación “hubiera requerido la empática respuesta del gobierno de abrir inmediatamente las puertas de esos depósitos” y que “abunda en la perplejidad” que provoca la decisión del Gobierno Nacional de apelar lo dispuesto por el juzgado, la cual “contradice los más mínimos presupuestos del ejercicio institucional y sorprende en un Estado de derecho”.

En el escrito legislativo, basado en los dichos del vocero presidencial sobre el tema, los diputados manifestaron: “Sr. Manuel Adorni en el sentido de que “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que sólo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países de mundo” sírvase informar qué entiende por “emergencia”, y qué por “catástrofe” y de qué manera el Gobierno Nacional, frente al vencimiento de los mismos y la no ocurrencia de estos sucesos, los distribuye”.

Los puntos destacados del documento parlamentario se resumen en estos ítems: “Informar si existen alimentos almacenados en la órbita del Ministerio de Capital Humano. En caso de existencia de esos alimentos, detallar el stock al día de la fecha, y los depósitos en los cuales se encontrarían almacenados, de manera clasificada por alimento y cantidad. Informar los registros de ingreso y egreso de tales mercaderías, y en esta línea, detallar fechas de adquisición de las mismas y su respectiva fecha de expiración. Se informe si está previsto el proceso de entrega de los alimentos almacenados. En caso afirmativo del ítem anterior, indicar la forma por la cual está organizada tal distribución y si la misma se haría en el contexto del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado por Resolución 8/2020 del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

por R.N.