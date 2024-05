Karina Milei cruzó a Pablo Echarri por los subsidios del INCAA

“Pablo Echarri, vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, ¿cuándo había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además, ¡seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio…! VLLC!”, respondió Karina Milei a las últimas declaraciones mediáticas de Pablo Echarri.

La secretaria general de Presidencia apuntó contra el actor por sus recientes entrevistas. “Tocamos ahorros claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Esto lo había dicho Patricia Bullrich hace tiempo, y no creo que haya sido un acto fallido”, declaró Echarri.

“Yo hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”, afirmó la pareja de Nancy Duplaa en un reportaje que concedió a C5N. Y retomó: “La calle es una seda y no hay nadie que diga nada, ni quienes hayan votado por convicción, o por acompañamiento, como el caso de Juntos por el Cambio. Están callados la boca porque lo que está sufriendo el pueblo es un ataque feroz”.

“Auguró un resultado bastante negativo”, advirtió el tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), y concluyó: “Yo descreo profundamente que la Argentina pueda salir y pueda encontrar su estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha. Lo que estamos viendo hoy, ya ha sucedido en otro momento, no de una forma tan cruel y tan virulenta”.

Pablo Echarri no fue el único artista que se manifestó contra las medidas económicas del gobierno libertario. Florencia Peña afirmó: “Tuve que cambiar millones de hábitos que tienen que ver con lo cotidiano: estar más atentos al gasto de la luz, estar más atentos a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana". “Yo soy una laburante, no estoy parada para nada. Pero sí sé que hay gente que la está pasando muy, muy mal, y ese pasarla muy mal tiene que ver con no tener ni siquiera para comer", señaló la actriz y finalizó: “Me parece que en este momento la empatía es tratar de ver cómo colectivamente nos ayudamos”.

El presidente Javier Milei avaló el tuit de su hermana. “Tsunami de chanes… El jefe ha hablado… Vaaamooo”, escribió el mandatario, que se encuentra de viaje por Estados Unidos. Muchos destacan que el posteo de Karina Milei es un fuerte posicionamiento, ya que el cruce con Echarri fue su primera aparición tras la presentación de su cuenta de X, el pasado 20 de mayo.

Y quien apalancaron el tuit hicieron referencia a un comentario de Eduardo Feinmann en su programa radial de Radio Mitre. El conductor dio a conocer el costo presupuestario del film “El Kiosco” de Pablo Echarri. "Vendió 800 entradas, la subsidió el INCAA y nos costó 2.300.000 pesos del 2018. Estaba el dólar a 20 pesos, más o menos. Bueno, 115.000 dólares de subsidio del INCAA", destacó el periodista y finalizó: “¿Cuánto cobro Pablo Echarri en mano? 400.000 pesos en mano, o sea 20.000 dólares”.